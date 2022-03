Les habitants del Picasso

Museu Picasso, Barcelona. Foto: Pepe Herrero

En la història de l’art, les dones sovint s’han vist encasellades en el rol de muses, mentre que els qualificatius com geni estaven reservats per als pintors, per als homes. Ells observaven i pintaven, elles eren objectes passius que rebien l’atenció de qui tenia el pinzell a la mà, eren vehicles que permetien al geni fer realitat les seves fantasies.

Al segle XX, malgrat que l’art reneix rebel·lant-se contra la norma i l’acadèmia, el paper de la dona no canvia i Picasso, tot i encarnar la figura de l’artista modern i representar aquest canvi de paradigma artístic, va fer servir durant tota la seva trajectòria aquest element recurrent entre els pintors del segle XIX: la model. Les dones predominen entre els abundants retrats de personatges que van inspirar l’artista malagueny i que van quedar immortalitzats en els seus llenços.

El Museu Picasso de Barcelona proposa, aquest mes de març, Les habitants del Museu Picasso, una visita guiada per redescobrir algunes de les dones presents a la seva col·lecció permanent. Una proposta que vol trencar la barrera que imposen el llenç i la mirada de l’artista, que converteix el desig masculí sobre la retratada en el veritable protagonista de l’obra, i, d’aquesta manera, retornar la individualitat i personalitat de totes elles.

Aquest recorregut guiat, que es farà els dissabtes 5, 12, 19 i 26 de març, portarà els visitants a conèixer qui era Lola Ruiz Picasso, germana del pintor i a qui el museu ha dedicat recentmen aquesta exposició, però també personatges lluny del seu nucli familiar, com Nana i Margot, parisines modernes de mirada penetrant.



