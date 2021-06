L’hora màgica al claustre

Catorze recomana L’hora màgica, les visites que el Monestir de Pedralbes ofereix al seu claustre tots els dimarts i dijous, des de l’1 de juny fins al 17 de setembre, des de les 18 h fins a les 21 h. L’accés és gratuït però cal reservar plaça prèviament en aquest enllaç.

El monestir de Pedralbes va ser fundat per la reina Elisenda de Montcada l’any 1327, amb el suport del seu espòs, el rei Jaume II. L’edifici constitueix un dels millors models del gòtic català, tant per l’església com pel claustre de tres plantes, un dels exemples més espaiosos i harmònics d’aquest estil. A l’església destaca el sepulcre de la reina Elisenda, amb dos vessants: el de l’església, on apareix la seva imatge vestida com a sobirana, i el del claustre, on es mostra com a vídua i penitent. Per apropar aquest patrimoni a la ciutadania, el Monestir de Pedralbes obre les seves portes perquè tothom pugui gaudir del que és considerat com un dels claustres gòtics més grans del món.

Què: L’hora màgica, visites al claustre del Monestir de Pedralbes.

On: al Monestir de Pedralbes (Baixada del Monestir, 9, Barcelona).

Quan: els dimarts i divendres entre l’1 de juny i el 17 de setembre, de 18 h a 21 h.

Més informació.