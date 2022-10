El MACBA es capgira amb els nens i nenes del barri

Foto: Yolanda Jolis

Entre museus i públic hi ha hagut molt sovint una barrera invisible, una relació vertical que massa cops ha nodrit el convenciment de l’espectador de no saber-ne prou per comprendre i apropar-se a l’art amb plenitud. És habitual que les escoles visitin els museus però, en molts casos, són les poques ocasions en què infants i joves entren en contacte directe amb l’art i, només aquesta, limitada i unidireccional, n’és la seva experiència.

Quina relació tenen els infants i adolescents amb els museus? Què n’aprenen? Què se n’enduen per sempre? Com entenen aquests espais que, massa sovint, emeten però no responen? Quina relació tenen amb l’art? Normalment, al museu s’hi entra per una porta, les obres es troben a les sales d’exposició, l’espectador camina mentre mira i llegeix. També normalment l’art s’aprèn dins de les escoles, a les aules preparades per fer classe, on s’aprèn assegut mentre es mira, es llegeix i es fa.

Ja fa un temps que el MACBA s’ha proposat canviar aquesta manera de viure i veure l’art. El Museu vol ser una esponja que s’amara del seu entorn, del barri on veïns i veïnes passegen, van a escola o a la feina, del Raval on fan vida. Un dels puntals d’aquest canvi necessari són les activitats amb infants de 9 a 12 anys i adolescents a partir de 12 anys que són molt més que tallers artístics puntuals.

Els nens i les nenes del barri és un taller extraescolar que capgira la idea de museu preconcebuda i fuig d’allò «normal». Aprendre art en una cuina, trobar obres d’art als passadissos, les rampes, els lavabos i els magatzems, aprendre tocant, jugant i experimentant sense jutjar-ne els resultats. Aquest espai permanent –comença a l’octubre i dura fins al maig– es desenvolupa per sisè any consecutiu amb la col·laboració i participació d’un artista, que planteja les seves inquietuds i, en aquest espai elàstic, s’integra al grup d’infants per experimentar col·lectivament amb la imaginació i les ganes de trencar normes.

Si el museu legitima les persones que fan art, en aquesta activitat són les persones les que legitimen el museu com a lloc de trobada, experimentació lliure de judici i generador de comunitat. Aquest curs 2022-2023 l’artista Marc Larré conviurà cada tarda de dijous amb els nens i nenes del barri, acompanyat per l’educadora i coordinadora d’Educació del MACBA Yolanda Jolis, per, plegats, descobrir noves maneres de viure el Museu, d’estovar-ne les parets, amb la seva proposta Entrar per fora.

El camí encetat pel taller Els nens i nenes del barri, activitat oberta també a infants de Sant Antoni, el Poble Sec, l’Eixample Esquerre i el Gòtic, tindria menys sentit si no existís una proposta que continués amb el mateix esperit més enllà dels 12 anys. Amb l’experiència adquirida, el Museu vol fer-la extensiva a . El Grup de joves, que s‘organitza en col·laboració amb l’Espai 12@16 del Poble Sec i també es projecta durant el curs sencer, compta amb la col·laboració per a aquest 2022-2023 de l’artista Anna Irina Russell i l’educador i coordinador d’Educació del MACBA Isaac Sanjuan.

Fer el pont és girar-se, tombar-se, mirar-ho tot al revés. La proposta d’enguany vol, col·lectivament, buscar estratègies per tal d’estar, mirar i relacionar-se amb el museu i el seu entorn d’una manera diferent, a partir del joc, el cos i la comunicació. El Grup de joves explorarà les formes d’ocupar i transitar els espais del MACBA perquè en sorgeixi una mirada crítica als sistemes de vigilància i al control dels cossos i de la informació.

