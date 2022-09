Mercury, Lennon, Joplin, com si res no hagués passat

La imatge d’artistes i personalitats que van morir massa joves com Freddie Mercury, Amy Winehouse o Jimi Hendrix ha quedat congelada en el temps i en la nostra memòria. Però, quin aspecte tindrien, avui dia? El fotògraf turc Alper Yesiltas es va fer aquesta pregunta i, amb l’ajuda de la intel·ligència artificial, va començar el projecte As If Nothing Happened (Com si res no hagués passat), una sèrie de fotografies on en retrata el possible aspecte actual.

Freddie Mercury (1945-1991).

Foto: Alper Yesiltas



Jimi Hendrix (1942-1970).

Foto: Alper Yesiltas



Janis Joplin (1943-1970).

Foto: Alper Yesiltas



John Lennon (1940-1980).

Foto: Alper Yesiltas



Tupac Shakur (1971-1996).

Foto: Alper Yesiltas



Heath Ledger (1979-2008).

Foto: Alper Yesiltas



Elvis Presley (1935-1977).

Foto: Alper Yesiltas



Diana Spencer (1961-1997).

Foto: Alper Yesiltas



Bruce Lee (1940-1973).

Foto: Alper Yesiltas



Michael Jackson (1958-2009).

Foto: Alper Yesiltas



Amy Winehouse (1983-2011).