Foto: Macba

Catorze recomana l’activitat Onades, aletes, tentacles i ballarugues, un taller dirigit a famílies amb infants d’entre 2 i 5 anys que forma part del programa Macba en família, ofert pel Museu d’Art Contemporani de Barcelona. Tindrà lloc els dissabtes, des del 13 de novembre fins al 18 de desembre de 2021 a les 11 h a l’Edifici Meier.

A En família, el Macba ofereix experiències artístiques i educatives obertes a totes les edats, famílies ampliades, amistats i acompanyaments diversos pensades per construir imaginaris i vincles nous a partir de propostes d’artistes que conviden a reflexionar amb el cos, tocar la paraula, conversar amb els objectes i escoltar l’espai. La proposta d’Onades, aletes, tentacles i ballarugues, activitat conduïda per la ballarina i coreògrafa Anabella Pareja Robinson, proposa als infants i les seves famílies petites pràctiques de dansa i ecosomàtiques per augmentar la sensibilitat corporal i produir una relació més curiosa amb l’entorn.

Com deu ser respirar sota l’aigua? I tenir vuit tentacles en comptes de dos braços i dues cames? Com es podria desenvolupar l’habilitat de convertir-te en oceà? Una proposta per, onejant, aletejant, tentaclejant i fins i tot nedant, descobrir les múltiples capacitats d’estar en moviment.

L’aforament és limitat i es recomana reservar prèviament a [email protected]. La participació a l’activitat és gratuïta amb els carnets Família i Amic del Macba, o té un preu de 3 € per al públic general.

Què: l’activitat Onades, aletes, tentacles i ballarugues.

On: a l’Edifici Meier del Macba.

Quan: els dissabtes, des del 13 de novembre fins al 18 de desembre de 2021 a les 11 h,

