Perdem les formes

un taller per a famílies a càrrec de l'artista, coreògrafa i performer Symphony of the Seas, que es farà al Macba els dies 27, 29, 30 i 31 de desembre del 2021 i 3, 5 i 7 de gener del 2022, d'11 h a 12:30 h. L'aforament és limitat i es recomana reservar plaça prèviament.

Quan es perden les formes, el que volem dir és que ha canviat el cos que tenim. Es pot jugar a perdre les formes i, llavors, hi haurà alguna cosa del comportament i l’aparença que s’estarà modificant. Decorar-se és una altra manera de perdre les formes i de descobrir-ne d’altres que poden ser molt sorprenents. El taller proposa un recorregut sensible a través del cos i la transformació de la pròpia imatge per trobar altres potencialitats d’allò que és cadascú. Un viatge a través de la pràctica de la performance mentre es descobreixen quins cossos i quines formes es volen construir, i com es pot fer explorant les possibilitats d’aventura dins d’un museu.

Participar al taller té un cost de 3 € per participant (tant adults com infants), 2 € per participant (tant adults com infants) acreditant situació de discapacitat i és gratuït amb carnets Família i Amic.

Què: el taller Comportar-se.

On: a l’edifici Meier del Macba (Plaça dels Àngels, 1, Barcelona).

Quan: 27, 29, 30 i 31 de desembre del 2021 i 3, 5 i 7 de gener del 2022, d’11 h a 12:30 h.

