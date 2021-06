«El petit príncep» autèntic

1. Foto: aleph



El petit príncep d’Antoine d’Antoine de Saint-Exupéry (Lió, 29 de juny del 1900 – Marsella, 31 de juliol del 1944) es va publicar el 6 d’abril de 1943. Mesos més tard, l’autor va donar en una bossa de pa el manuscrit original del llibre a la seva amiga Silvia Hamilton, just abans d’embarcar-se com a pilot a la força aèria francesa. “Vull donar-te una cosa esplèndida, però és tot el que tinc”. Va morir el 1944.La Biblioteca Morgan de Nova York en conserva els textos originals i les il·lustracions, que encara tenen cremades de cigarretes, cafè, marques i taques esgrogueïdes. Passegem per deu imatges del manuscrit d’un dels llibres més estimats del món.