Plantes al jardí d’asfalt

Mona Caron és una pintora i artivista suïssa instal·lada a San Francisco, a Califòrnia, que omple de vida murs de ciment i espais on el verd no té cabuda. Amb els seus murals, a més d’omplir de color i embellir l’espai públic urbà, vol donar valor a les males herbes, aquelles plantes que no apreciem especialment però troben la força per créixer en qualsevol racó i la resiliència que, per a ella, representen. En veiem 14 que creixen a les parets de Lisboa, São Paulo o San José.

1. Genciana groga (Gentiana Lutea), Le Locle, Suïssa.

Foto: Mona Caron



2. Herba de Joe-Pye (Eutrochium purpureum), Nova Jersey.

Foto: Mona Caron



3. Salicòrnia, Badia de San Francisco, Califòrnia.

Foto: Mona Caron



4. Mala herba, Minhocão (Via Elevada President João Goulart), São Paulo, Brasil.

Foto: Mona Caron



5. Pedicularis densiflora, Territori ocupat Yelamu Ohlone, San Francisco, Califòrnia.

Foto: Mona Caron



6. Cimicífuga (Actaea racemosa), Brooklyn, Nova York.

Foto: Mona Caron



7. Dent de lleó (Taraxacum officinale), Göteborg, Suècia.

Foto: Mona Caron



8. Limònium, San José, Califòrnia.

Foto: Mona Caron



9. Plantes medicinals, barri de Jussieu, Versalles, París.

Foto: Mona Caron



10. Plantes medicinas, Kaohsiung, Taiwan.

Foto: Mona Caron



11. Llúpol (Humulus lupulus), Denver, Colorado.

Foto: Mona Caron



12. Males herbes, Lisboa, Portugal.

Foto: Mona Caron



13. Cameneri (Epilobium angustifolium), Portland, Oregon.

Foto: Mona Caron

14. Herba de cinc nervis (Plantago lanceolata), San Francisco, Califòrnia.