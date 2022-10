El traç expressiu d’Egon Schiele

Egon Schiele va néixer a Tulln, Àustria, el 12 de juny de 1890. Va ser un pintor austríac contemporani de Gustav Klimt, de qui va rebre una gran influència. L’obra més característica de Schiele són els retrats, de dones i d’ell mateix, en què destaca el seu traç ràpid i decidit, agressiu inclús, i la representació de cossos estilitzats i afectats per la distorsió, propis de l’expressionisme.



Als 22 anys Egon Schiele va ser empresonat durant tres setmanes acusat de corrupció de menors per la relació que mantenia amb una de les seves models, Valerie Neuzil, de 17 anys, i pel contingut de la seva obra, considerada propera a la pornografia. Egon Schiele va morir a Viena el 31 d’octubre de 1918, als 28 anys, només tres dies després de la mort de qui va ser la seva esposa, Edith Harms, embarassada de sis mesos, víctimes de l’epidèmia de grip espanyola que va causar més de vint milions de morts a tota Europa.



Fem un recorregut cronològic per les pintures i dibuixos de l’artista.



1. Retrat d’Anton Peschka, 1909.

2. Autoretrat, 1910.

3. Retrat d’Erwin Osen, 1910.

4. Autoretrat amb els dits estesos, 1911.

5. Autoretrat amb Physalis, 1912.

6. Amistat, 1913.

7. Agenollada amb el cap inclinat cap avall, 1915.

8. La casa del revolt, 1915.

9. Dues dones estirades i entrellaçades, 1915.

10. Parella asseguda (Egon i Edith Schiele), 1915.

11. Molí antic, 1916.

12. Nu, 1917.

13. L’abraçada, 1917.

14. Dona asseguda amb la cama esquerra aixecada, 1917.