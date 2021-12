Un viatge a través de l’art

Per descobrir la millor col·lecció de pintures murals romàniques del món, el modernisme i les creacions més rellevants de creadors contemporanis hi ha un passaport especial, ArticketBCN, que permet gaudir els universos d’artistes com Miró, Picasso i Tàpies. Una entrada única que dona accés, durant dotze mesos i a un preu únic de 35 euros, a les exposicions permanents i temporals dels sis millors museus d’art de Barcelona: el Museu Nacional d’Art de Catalunya, la Fundació Miró, el Museu Picasso, el MACBA, la Fundació Antoni Tàpies i el CCCB.

Per aquestes festes ArticketBCN, a més, ha convidat a sis il·lustradors locals perquè interpretin el passaport des de la seva mirada personal. A Catorze us descobrim qui són, com s’han fet seva la proposta i us n’ensenyem 14 il·lustracions.

L’il·lustrador Adolfo Serra

Adolfo Serra (Terol, 1980) és il·lustrador, creador de llibres i professor. Després d’estudiar Publicitat i relacions públiques va tornar a la seva passió d’infantesa, dibuixar, i va tornar a agafar els llapis i les aquarel·les a l’Escuela de Arte 10 de Madrid. Des de llavors, la seva taula de treball s’ha omplert de colors, papers i textures per explorar els fulls en blanc.

Treballa principalment en el camp de la il·lustració editorial i els seus projectes han sigut seleccionats en certàmens com la Bologna Children’s Book Fair (Itàlia), la Biennal d’Il·lustració de Bratislava (Eslovàquia) o la China Shanghai International Children’s Book Fair (la Xina). Part de la seva activitat professional la dedica al desenvolupament de tallers i laboratoris de creativitat vinculats amb el dibuix. Per a ell il·lustrar és decidir, contar, observar i sobretot sentir. Així explica com ha interpretat el passaport ArticketBCN per traslladar-lo a la il·lustració:

“M’agrada la idea d’un passaport de l’art. Crec que es pot viatjar literalment i metafòrica a través de la pintura, l’escultura, la fotografia… a través d’artistes, pinzellades, colors. Quan em vaig enfrontar a aquesta il·lustració, el passaport es va transformar en un ocell que es mou en l’espai i el temps. Un ocell que ens torna als museus, a contemplar i aprendre, tant per la nostra mirada com per la manera de mirar de molts artistes.”

