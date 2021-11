Una porta a l’art

Per descobrir la millor col·lecció de pintures murals romàniques del món, el modernisme i les creacions més rellevants de creadors contemporanis hi ha un passaport especial, ArticketBCN, que permet gaudir els universos d’artistes com Miró, Picasso i Tàpies. Una entrada única que dona accés, durant dotze mesos i a un preu únic de 35 euros, a les exposicions permanents i temporals dels sis millors museus d’art de Barcelona: el Museu Nacional d’Art de Catalunya, la Fundació Miró, el Museu Picasso, el MACBA, la Fundació Antoni Tàpies i el CCCB.

Per aquestes festes ArticketBCN, a més, ha convidat a sis il·lustradors locals perquè interpretin el passaport des de la seva mirada personal. A Catorze us descobrim qui són, com s’han fet seva la proposta i us n’ensenyem 14 il·lustracions.

La il·lustradora Clara Sáez

Clara Sáez (1989) és il·lustradora, dissenyadora gràfica i docent d’art a secundària. S’ha format en arts, disseny i educació a la Bauhaus Universität de Weimar, a l’escola Eina de Barcelona i la Universitat de Barcelona. També s’ha format en dramatúrgia, música i teatre a l’Escola Massana, al Conservatori Maria Ruera de Granollers i a El Timbal de Barcelona i El Teatro de los Sentidos, també a Barcelona.

Treballa i investiga la il·lustració des d’una vessant més personal, buscant significats poètics, introspectius i màgics amb el dibuix; aplicant la il·lustració en altres suports com ara el mur i la ceràmica i experimentant amb tècniques com la serigrafia i la risografia i considera que cada projecte és una oportunitat per imaginar, experimentar, repensar el món, trobar la manera de materialitzar-ho amb els recursos i les capacitats més properes i sobretot, gaudir del procés. Així explica com ha interpretat el passaport Articket per traslladar-lo a la il·lustració:

“Per plantejar la il·lustració m’he permès el gust de passejar-me pels sis museus de la ciutat. Fent ús del passaport vaig visitar les sales dels museus amb l’objectiu de trobar peces que em cridessin l’atenció, que m’estimulessin i, amb aquesta experiència, començar a dibuixar. He convertit el passaport Articket en una porta, que un cop travessada et permet veure i fixar-te en les obres d’art i configurar el teu propi món. El que m’agrada quan vaig a un museu és poder seleccionar amb la mirada les coses que vull veure; escollir, mimetitzar-me amb les peces, fixar-me en els detalls, inventar un diàleg, intentar entrar i sortir de les obres… Fent la il·lustració, he resseguit traços de Picasso, Miró, Tàpies, Casas, potser els he entès una mica més. També m’he sentit com si fos una comissària organitzant la meva pròpia exposició, distribuint i component en el full en blanc les obres procedents d’èpoques i estils diferents.”

