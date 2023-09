¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité?

Nadie es mejor que nadie pero tu creíste vencer.

Si lloré ante tu puerta de nada sirvió.



Barras de bar, vertederos de amor,

os enseñé mi trocito peor.

Retales de mi vida, fotos a contraluz.



Me siento hoy como un halcón

herido por las flechas de la incertidumbre.

Me corto el pelo una y otra vez,

me quiero defender.



Dame mi alma y déjame en paz,

quiero intentar no volver a caer.

Pequeñas tretas para continuar en la brecha.



Me siento hoy como un halcón

llamado a las filas de la insurrección.



Foto: Promocional Manolo García