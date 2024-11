El Palau Güell més orgànic, una experiència immersiva i sensorial

Contingut ofert per la Diputació de Barcelona



Els dijous 14, 21 i 28 de novembre, el Palau Güell, propietat de la Diputació de Barcelona, presenta el cicle Orgànic, una experiència sonora única que convida a explorar la intersecció entre música d’orgue, art i tecnologia en aquest magnífic edifici modernista. Aquest cicle, únic en la seva categoria, reunirà tres artistes de renom de l’escena musical actual: els catalans Carles Viarnès i Raül Refree i la txeca Katta. Cadascun d’ells, amb una visió artística pròpia, interactuarà amb l’orgue del Palau per crear una experiència sonora immersiva i captivadora.

El Palau Güell compta amb un element diferenciador dels altres espais Gaudí de la ciutat: un orgue que presideix el Saló Central i que, amb el seu so, transmet la importància cabdal de la música en la concepció d’aquest espai. Per això, les experiències sonores d’Orgànic s’esdevindran en aquest saló i combinaran elements clàssics i tecnologia contemporània per explorar noves formes d’expressió musical.

Durant la restauració del Palau, es va restituir l’orgue original –construït el 1888 pel mestre Aquilino Amezua, que havia desaparegut– per un de nou dotat amb la tecnologia necessària perquè sonés tot sol durant les visites a través d’un sistema MIDI. Això confereix a aquest orgue la possibilitat de poder ser tocat, no només com un orgue normal, sinó també amb dispositius tecnològics com teclats MIDI, ordinadors, tauletes i altres interfícies. Gràcies a això, l’instrument s’obre a molts altres artistes, compositors, intèrprets i creadors, que no necessàriament són organistes. I aquest nou món de possibilitats s’ha traduït en diversos esdeveniments, com Parabòlic al 2018 o Hyperorgan al 2022.

Ara, el cicle Orgànic, dirigit per Albert Blancafort, mestre orguener i autor d’orgues tan emblemàtics com el de la Sagrada Família, el de la Basílica de Montserrat, el de l’Auditori de Tenerife i el del Palau Güell, cerca la immersió del públic jugant amb diverses fonts sonores –l’orgue original i dos orgues addicionals–, que subratllaran l’espaiositat sonora d’aquesta obra de Gaudí, dissenyada amb una acústica excel·lent per petició expressa del mateix Eusebi Güell.

Per aconseguir-ho, els músics tocaran l’orgue des de la consola principal, situada sota la cúpula, i gràcies a teclats MIDI incorporaran les sonoritats de dos mòduls ubicats al nivell del públic, un a la capella i l’altre a la tribuna dels músics.

Aquest cicle és una oportunitat única per gaudir d’una programació que uneix patrimoni i modernitat, convertint el Palau Güell en el punt de trobada de noves tendències musicals.

Les entrades tenen un preu de 15 euros i l’aforament és limitat. Podeu consultar el programa aquí.

Agenda del cicle:

Carles Viarnès, 14 de novembre. Pianista i compositor. Tractarà la seva audició com una “exposició de quadres sonors”, on cadascun dels tres orgues —l’orgue del Palau i els dos mòduls— seran com una pintura viva i efímera.

Carles Viarnès, compositor i pianista.

Raül Refree, 21 de novembre. Intèrpret, compositor i productor musical. La seva sessió a Orgànic, amb el títol Interleggere ad affectum (Llegir entre l’emoció), proposa un diàleg entre les emocions d’un artista i la interacció d’un ordinador amb intel·ligència artificial, generant una resposta sonora que esdevé també emocional.

Raül Refree, compositor, músic i productor. Foto: Alex Rademakers.



Katta, 28 de novembre. Organista txeca, composa i produeix la seva música, acompanyant la seva profunda veu amb una interpretació totalment innovadora. A Orgànic presentarà una versió adaptada a l’espai i a les característiques del Palau del seu darrer treball, Vox Organi, una exploració en la temàtica sacra més remota de centre Europa, emprant la tecnologia més sofisticada aplicada als orgues de tubs i amb una música composada per ella mateixa que podríem qualificar de post minimalista.