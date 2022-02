Un ball de màscares al CCCB

Catorze recomana el Ball de màscares que, sota el paraigua de l’exposició La màscara no menteix mai, el CCCB acull el dissabte 26 de febrer a partir de les 20 h i fins a la mitjanit. L’activitat, comissariada per Martí Sales, és d’accés gratuït per als Amics del CCCB, persones jubilades amb targeta rosa i aturades. L’entrada val 7 € per al públic general i 5 € per als menors de 25 anys, carnet Jove, persones jubilades, famílies nombroses i monoparentals.

Les tradicions més atàviques que ens vinculen als ritmes planetaris no s’han perdut i el CCCB convida a tornar a atiar-les, a avançar-se a la primavera, a celebrar el desglaç i la futura florida amb un ball de màscares amb misteri i lluentons. Qui hi participarà o què hi passarà és una sorpresa, però des del museu asseguren que hi regnarà el xou en totes les seves manifestacions, l’experimentació i els hits, l’electrònica i les guitarres, els vídeos, la poesia i les accions. El CCCB facilitarà màscara i transformació d’entrada per gaudir com cal aquesta celebració dels cossos imprevisibles, el ritme i la llum, una proposta que assegura gresca, ball i l’alegria de trobar-se i celebrar.

Què: Ball de màscares.

On: al hall del CCCB.

Quan: el dissabte 26 de febrer del 2022, de les 20 h a les 24 h.

Més informació.