Visions sobre la resiliència

Catorze recomana la nova edició del cicle de debats Visions 5.1, que sota el títol Resiliències i resilients consta de sis sessions que es podran seguir gratuïtament de manera presencial (cal inscriure-s’hi prèviament) i també a través de YouTube durant els mesos de maig i juny de 2021. L’organitzen l’Associació de La Conca 5.1 i el Museu de la Vida Rural de l’Espluga de Francolí.

El cicle Resiliències i resilients compta amb la participació de més d’una vintena de persones provinents de sectors diversos com la filosofia, l’agroecologia, el feminisme, la lluita contra el racisme, la cultura o el periodisme d’investigació que, des dels seus camps d’expertesa, aportaran noves idees i accions, amb una mirada crítica, per ajudar a construir un nou relat post pandèmia. El cicle d’enguany vol donar continuïtat al de l’any passat, que es va fixar en les emergències i en com, des de la cultura en clau de sostenibilitat, podem donar-hi resposta.

6 de maig: Apunts bàsics globals, amb l’escriptor i filòsof Santiago Alba Rico i la professora i investigadora Núria Araüna.

Una primera mirada global a la situació actual de diverses crisis entrellaçades. Una pandèmia mundial, una crisi climàtica, una crisi social, una crisi humanitària i molta incertesa en tots els fronts. Com podem fer-hi front i com podem sobreviure. (Aquesta sessió només es podrà seguir en línia)

7 de maig: Necessàries respostes coordinades, amb la filòsofa i assagista Marina Garcés, l’advocada penalista Cala Vall i la periodista Jordina Arnau.

Sobre les necessàries respostes coordinades i organitzades des de la ciutadania per donar sortida a les inquietuds socials que provoca el món en crisi que vivim. La visió des dels diversos moviments socials organitzats i a través de les experiències acumulades per aquestes dues activistes i pensadores.

14 de maig: Connexions globals, amb la investigadora en polítiques d’immigració, integració i refugiats Blanca Garcés, la politòloga Arantxa Tirado, i els periodistes Xavier Aldekoa i Albert Mercadé.

Cada cop vivim en un món més globalitzat i interconnectat. Això no impedeix que els diversos fenòmens existents es visquin i es gestionin de forma diferent depenent del continent o de la zona. L’objectiu és conèixer altres realitats, idees i accions. La resiliència i els resilients del món explicats per tres corresponsals de luxe.

21 de maig: L’agroecologia com a model, amb l’enginyera Dina Garzón, la filòsofa i escriptora Alicia Puleo, l’antropòloga Àgueda Vitòria, la gestora cultural Carla Roca i Ana Correro, sòcia d’Arran de Terra.

L’agroecologia com a model que va més enllà d’un patró de producció agrícola. L’agroecologia és un model econòmic, de consum, social, de relació… També es posarà el focus en l’agrofeminisme, l’agricultura, les cooperatives de consum, els bancs de terres, la producció ecològica sostenible o el consum de temporada i de proximitat.

4 de juny: La dignitat cultural, amb l’escriptora Maria Climent, la ballarina, coreògrafa i directora del Mercat de les Flors Àngels Margarit, la periodista Rita Roig, la cantautora i productora Joana Serrat i l’escriptora i actriu Estel Solé.

El sector cultural és un dels sectors més resilients de la nostra societat i també dels que està patint de forma més directa les restriccions causades per la pandèmia de la Covid-19. Com aconseguim d’una vegada per totes que la ciutadania i els governs valorin totes les expressions culturals, les protegeixin i les transmetin?

11 de juny: Una entre tantes d’altres, amb l’escriptora Desirée Bela-Lobedde, la filòloga, docent i activista Nogay Ndiaye i Mir, la periodista Beatrice Duodu, l’estudiant de periodisme Maria Bouabdellah i Salima Jirari, responsable de distribució de DocsBarcelona.

Un debat de cloenda per parlar del present i del futur amb cinc persones que pel seu color de pell, per les lleis en vigor, per la imatge que transmeten alguns mitjans de comunicació o pels prejudicis d’una part de la ciutadania han de lluitar cada dia pels drets de ciutadania bàsics. Una resiliència diària plena de projectes i experiències que explicaran tot posant la mirada en els propers 5 i 10 anys. Quin país volem? Quina societat volem?

Després del darrer debat del cicle tindrà lloc un concert de Monique Makon & Clara Martin.

