  • Catorze /
  • Acords /
  • 1 Cumbia amb el Guillem (1vs1) (feat.Guillem Gisbert) (Acords)

1 Cumbia amb el Guillem (1vs1) (feat.Guillem Gisbert) (Acords)

Et sé veure molt millor quan no et miro

Acords Acords
Mushkaa
Nova Bossa - Acords i lletres de Mushkaa per a guitarra i ukelele
Si la nena m'estima, m'enMImredo, aLAh ah ahSIm.
La busco cada nit, me MImpego, aLAnem xoSImcant.
Quan em busca em va pujant MIml'ego, no LAés per SImtant.
Perquè sempre m'enreda i l'enMImredo, LAah ah ahSIm.

Vet aquí un fet lamenMImtable
d’una LAlògica inferSImnal.
Com que m'has dit que m'esMImtimes
jo ja LAno t'estimo iSImgual.
Una peça ja no enMImcaixa,
l'aire LAd'un perfum esSImtrany.
Com que m'has dit que m'esMImtimes
jo ja LAno t'estimo SImtant.

Si la nena m'estima, m'enMImredo, aLAh ah ahSIm.
La busco cada nit, me MImpego, aLAnem xoSImcant.
Quan em busca em va pujant MIml'ego, no LAés per SImtant.
Perquè sempre m'enreda i l'enMImredo, LAah ah ahSIm.

NeMImna, t'imaLAgino.
Et sé SImveure molt millor quan no et miro.
MImJo t'adoLArava i ho volia SImtot
però tu jugaves, jugaves.
MImJo jugo malaLAment, no tinc estraSImtègia
No tinc "plan", la gent em fa mal
MImi jo faig mal a la LAgent.
Quan el SImjoc s'acabi podré dir que no perdo mai.

MImSom com LAboles de biSImllar, xocant, xocant.
MImQuan una arriba l'altra LAroda a una altra SImbanda.
Si em reptes MIma un 1 LAcontra 1
et SImdriblo, aixeco el cap i et supero
MImfent paret amb LAalgúSIm, és el meu talent.
MImM'inflo com un LAglobus aerostàtic i voloSIm.

Quan m'estima la MImgent.
Mira'm allunLAyant-me,
dic "hola" allunSImyant-me.

Si la nena m'estima, m'enMImredo, aLAh ah ahSIm.
La busco cada nit, me MImpego, aLAnem xoSImcant.
Quan em busca em va pujant MIml'ego, no LAés per SImtant.
Perquè sempre m'enreda i l'enMImredo, LAah ah ahSIm.

Jo ja no t'estimo tant. SOL MIm LA
Jo ja FA#mno t'estimo tant. SOL MIm LA
Jo ja SImno t'estimo tant. SOL MIm LA
Jo ja FA#mno t'estimo tant. SOL MIm LA

Vet aquí el principi MImtràgic
d'una LAciència ancesSImtral.
Com que m'has dit que m'esMImtimes
jo ja LAno t'estimo iSImgual.
Una peça ja no enMImcaixa,
l'aire LAd'un perfum esSImtrany.
Com que m'has dit que m'esMImtimes
jo ja LAno t'estimo SImtant.

 

 

 

