SIm Em desvetlla el te SOL lèfon tremo RE lant

i la SOL veu a l'altra RE banda LA diu: "ProSIMblemes".

A corre-cuita, he pu SOL jat fins al te RE rrat

i Lis SOL boa no dor RE mia LA tan se SIm rena.



SIm LA RE LA# x2



Nova Delhi, simfo SOL nia de mo RE tors,

al ricSOLkshaw no he no RE tat que LA m'ado SIm rmia.

Ens segueixen sacse SOL jant el conduc RE tor,

dic: "Hem de SOL despistar-los, RE que m'hi LA va la SIm vida”.



Però, quan de cop obro els RE ulls, me n'a SIm dono.

En reali SOL tat sóc dins d'un LA tren

que va creuant un pai RE satge este SIm pari.

Per la fi SOL nestra, al fons, et LA veig,

la silueta al de RE sert amb un FA# dit apun SOL tant cap a LA mi.

He esca RE pat, de mo FA#m ment,

SOL 30 dies sense cap accident.



SIm LA RE LA# x2



Quan des SIm perto en un mo SOL tel de mala RE mort,

a la SOL porta, un puny que RE pica amb LA insis SIm tència.

El revòlver em tre SOL mola entre les RE mans

se'm dis SOL para I recu RE pero la LA cons SIm ciència.



I me n'adono que es RE tic sol a c SIm asa,

però que ja SOL tornes a ser LA aquí.

Els dies eren tan RE clars,

que du SIm btava si eres o SOL no una part de LA mi.

D'una fugida enda RE vant a tra FA# vés

de l'es SOL pai I del LA temps.

Comen RE cem nova FA#m ment. SOL



SI SOL RE SOL RE SIm



SIm Em desvetlla el te SOL lèfon tremo RE lant

i la SOL veu a l'altra RE banda LA diu: "ProSIMblemes".



RE SIm SOL LA Pensava que ja no hi eres.

RE SIm SOL LA Pensava que ja no hi eres.

RE SIm SOL LA Pensava que ja no hi eres.

RE SIm SOL LA Pensava que ja no hi eres.



I me n'adono que es RE tic sol a c SIm asa,

però que ja SOL tornes a ser LA aquí.

Els dies eren tan RE clars,

que du SIm btava si eres o SOL no una part de LA mi.

D'una fugida enda RE vant a tra FA# vés

de l'es SOL pai I del LA temps.

Supe RE rar, final FA#m ment, SOL

30 dies sense cap acci SIm dent.