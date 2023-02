Re LA cords des de,

re RE cords des de

re LA cords des de re MI cords

des de la LA lluna.



LA MI LA RE x4



I un LA dia marxaré MI

i m’en LA viaré postals RE

en una LA casa de paper MI

al LA mig de la lluna. RE



I un LA dia jo què sé (i un MI dia tu què saps)

i un LA dia no sé com, (i un RE dia no saps com)

un LA dia, MI

un dia ho fa LA ré. RE



Perquè a casa LA meva ens estampem

con MI tínuament amb el terra.

Una LA vegada i una altra

i aques RE ta és la nostra guerra.



Abra LA çats a les faroles

que il·lu MI minen l’avinguda,

pujo i LA baixo vivint sempre

com una RE bala perduda.



Són men LA tides

les que bu MI iden les persones.

Són les veri LA tats i els somriures

i to RE tes aquestes coses

el LA que ens empenya viure

amb to MI tes aquestes ganes.



Mol LA tes vegades ens emprenyem

i RE continuem igual.

Mol LA tes vegades no ho entenem

i MI continuem igual.

Plo LA rem, riem, vivim

i alguns ra RE tos ens avorrim.

I et dic LA que els passos impor RE tants es solen fer sense LA roba. MI

LA Que els passos impor RE tants es solen fer sense LA roba. MI

LA Que els passos impor RE tants es solen fer sense LA roba. MI

LA Que els passos impor RE tants es solen fer sense LA roba! MI

LA La vida MI passa, no la passis de LA dol.

La vida és RE curta dintre dels teus llen LA çols.

La vida és MI el que passa abans de la LA mort.

La vida és RE maca, i més maca quan tens LA sort.

Els moments MI explicant el què ha de passar. LA

Els núvols RE creixen i la pluja caurà. LA

I si MI vols, escapar. LA

I ens en RE viarem pos LA tals.



LA RE LA MI x2



LA I on es MI tàs? Estic a la llu LA na.

Quan vin MI dràs? Estic a la llu LA na.

Encan RE tat! Estic a la llu LA na.

Encan RE tat! Estic a la llu LA na!

RE Estic a la llu LA na! RE

LA Es’, ‘tic a RE la, ‘stic a la, ‘stic a LA la, ‘stic a la, ‘stic a RE la, ‘stic a la lluna. LA

RE Estic a LA la lluna. RE

LA Es’, ‘tic a RE la, ‘stic a la, ‘stic a LA la, ‘stic, encan RE tat,

estic a la llu LA na.