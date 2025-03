Apologia de la ingenuïtat

MI Oh, quin senyor tatuatge.

És que el llatí no falla, queda FA#m bé.

Un aforisme I avalat pel SI temps.

La vida en dues paraules.

MI Oh, i com a lema és fantàstic.

Que cada dia sigui un no pa FA#m rar,

gaudir, fruir, que s'ha d'aprofi SI tar.

I és clar que signo allà on calgui.

MI Oh, i a quina pel·li ho vas veure?

I tant que sí, la dels poetes FA#m morts.

La gran escena del camp de fut SI bol, sí, sí.

Oh, capitán, oh, my captain.

MI Oh, a cada vers de Walt Whitman,

i amb embranzida per xutar més FA#m fort,

es fan més lliures, obren més el SI cor

que soni Haendel, au vinga.



LA Però no fem a SOL#m pologia d DO#m e la in SI genuï FA# tat.

LA A veure si amb tantes SI ganes de viure

LA prendrem tots mal quan de SOL# scobrim la gran veritat.



DO#m FA#m MI SI DO#m FA#m

Hi ha tants MI dies que no passa SI res.

DO#m FA#m MI SI DO#m FA#m

Hi ha tants MI dies que no passa SI res.



MI Ei, tinc cançons com a prova que mai intento alliçonar nin FA#m gú.

Que ja prou feina tinc a entendre'm SI jo, ui no.

A més, és tard I vol ploure.

MI Però, una primícia,

Lord Byron, aquesta vida té moments de FA#m tot.

És un anar fent, així funciona el SI joc,

per cada un d'intens et trobaràs que MI sí.

Que hi ha molts dies de merda

i són aquests els que has d'entomar FA#m bé.

Que amb bona mar tothom és mari SI ner.

Però és tan magnífic conformar-se amb

el MI sol com entra per la finestra.

Amb l'escalfor que deixa anar el ca FA#m fè.

Amb un passeig i mira, així fem SI temps.

Amb una vida per sempre.



LA No volem a SOL#m pologia d DO#m e la in SI genuï FA# tat.

LA I desitgem que la SI monotonia

LA us repodreixi a SOL# tots els que doneu pel sac.



DO#m FA#m MI SI DO#m FA#m

Visca els MI dies que no passa SI res. x6