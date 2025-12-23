Aquest cop sí (Acords)

I potser fills

Pau Vallvé
Trobar-te a LAtu
i poc a FA#mpoc
anar queSImdant
i anar veMIient
que ens ve de DO#mgust,
que en volem FA#més
i al cap d'un SIMtemps
fer-ho ofiMIcial.
Sumar els aLAmics,
cuidar-nos FA#mmolt.
Camí pleSImgats,
mirar endaMIvant,
fer un viaDO#mtget
i divaFA#gar.
I trobar un SImlloc
on viure MIjunts
i follar LAmolt
i menjar FA#m
i riure SImmolt.
Passar-ho MI
i potser DO#mfills
i potser FA#néts,
però l’imporSImtant
és que ens tinMIdrem
Aquest cop LAsí.
Aquest cop FA#msí.
Aquest cop SImsí.
Aquest cop MIsí.

DO#m FA# SIm MI

LA FA#m SIm MI DO#m FA# SIm MI LA

 

 

 

