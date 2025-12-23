Aquest cop sí (Acords)

Trobar-te a
LAtu
i poc a
FA#mpoc
anar que
SImdant
i anar ve
MIient
que ens ve de
DO#mgust,
que en volem
FA#més
i al cap d'un
SIMtemps
fer-ho ofi
MIcial.
Sumar els a
LAmics,
cuidar-nos
FA#mmolt.
Camí ple
SImgats,
mirar enda
MIvant,
fer un via
DO#mtget
i diva
FA#gar.
I trobar un
SImlloc
on viure
MIjunts
i follar
LAmolt
i menjar
FA#mbé
i riure
SImmolt.
Passar-ho
MIbé
i potser
DO#mfills
i potser
FA#néts,
però l’impor
SImtant
és que ens tin
MIdrem
Aquest cop
LAsí.
Aquest cop
FA#msí.
Aquest cop
SImsí.
Aquest cop
MIsí. DO#m FA# SIm MI LA FA#m SIm MI DO#m FA# SIm MI LA
