Avui hem quedat a les quatre (Acords)

REAvui hem queFA#mdat a les SImquatreLA SOLi com sLAempre m'he llevat REtard.LA PenREsant que obliFA#mdava alguna cSImosa quan la meva coLAmpanya de SOLpis ha marxat MImdonant un cop LAde porta. SOLI mentre escalfava unes llenLAties i fuREmava, a la cuina, he FA#mrecorSOLdat MImtots aquells temps passats contats per aleLAgries. Quan sortia tot REbé sense ni haver de peSOLnsar MImJo no oblidarLAé, ho juro, mai aREquells diesRE7.
SOLI amiga, LAestimada, FA#mamb tot el que SImhem paLAssat no SOLpuc evitar LApreguntar-me FA#msi arribarSImà algun LAdia en què tu potSOLser els oblidaREràs.
REAvui hem queFA#mdat a les SImquatreLA SOLi penso on LApodríem aREnar.LA REPotser a aquell FA#mbar de sota SImcasa en el que ens LAvam enamoSOLrar i on vaig anar ahir al vMImespre a emborraLAtxar-me. SOLSe'm va fer tard i avui m'he llevat amb anLAgines i deu ser el caREfè, però em tremolen les SOLmans. MImI pensar que pensava que mai ens LAperdríem.
I no vull que REpatim, que encara tenim tan futur per SOLdavant, MImperò ara que ens trobem en aquesta LAcruïlla.
Agafa el teu REcamí que jo agafaré el meu SOLesperant MImque si ens tornem a creuar en una LAaltra vida Podrem REagafar-ho des d'on ho havíem SOLdeixat MImperquè jo t'esLAtimo i sé que tu REm'estimesRE7.
SOLI amiga, LAestimada FA#mamb tot el que SImhem paLAssat. AvSOLui quan siguin les quatre FA#mno sé com poSImdré LAdir-te adSOLeu, ja no SOLmpuc, s'ha acaREbat.
