Berenar sopar (Acords)

Pau Vallvé
Intro: DO#m7 FA# SI MI

DO#m7Tot és una llar de FA#foc,
s'ofega i s'aSIpaga
si hi poses massa MItroncs.
DO#m7Però si deixes esFA#pai
i una miqueta SId'aire
tot s'anima i ja no es MImor.

Estols d’ocDO#m7ells ballant en coreograFA#fia
sobre el cel de l'EmpoSIrdà,
i mentresMItant,
jo aquí busDO#m7cant una persona ‘amoFA#blada’
per entrar-hi a viure SIjaMI.

DO#m7Es veu que han descoFA#bert
que el trosset de ceSIrvell
que s’utilitza quan tens MIpor
DO#m7és també el de caFA#ntar.
Qui canta els mals esSIpanta,
era certa la canMIçó.

Diuen que DO#m7sempre és millor
un "te'n reFA#cordes?" que un "t'imaginesSI?"
però no estic d'aMIcord,
perquè hi ha DO#m7coses
que només poden iFA#maginar-se
i m'agraden SImoltMI.

DO#m7 FA# SI MI

DO#m7Se me n'ha anat de les FA#mans,
tinc el pis ple de SIplantes
podríem fer un berenar soMIpar.
DO#m7I no oblidis recorFA#dar,
cota de neu SI750 metres i baMIixant.

I aquell moDO#m7ment que estàs plorant
i algú t'aFA#nima i et fa riure mola SItant,
riure ploMIrant.
I que el més DO#m7oposat de fer les coses FA#
no era fer-les malaSIment,
era no MIfer-les,
era no DO#m7fer-les,
era no FA#fer-les SImai.MI

DO#m7 FA# SI MI x2

DO#m7Si ho mires des de FA#lluny
tot sembla més perSIfecte
i quan t'acostes perd glaMImur.
DO#m7Però és que tan guai ha FA#sigut
que ja només l’AlSIzheimer
‘borrarà el dia d'aMIvui.

 

 

 

