Berenar sopar (Acords)

Intro:
DO#m7 FA# SI MI DO#m7Tot és una llar de FA#foc,
s'ofega i s'a
SIpaga
si hi poses massa
MItroncs. DO#m7Però si deixes es FA#pai
i una miqueta
SId'aire
tot s'anima i ja no es
MImor.
Estols d’oc
DO#m7ells ballant en coreogra FA#fia
sobre el cel de l'Empo
SIrdà,
i mentres
MItant,
jo aquí bus
DO#m7cant una persona ‘amo FA#blada’
per entrar-hi a viure
SIja MI. DO#m7Es veu que han desco FA#bert
que el trosset de ce
SIrvell
que s’utilitza quan tens
MIpor DO#m7és també el de ca FA#ntar.
Qui canta els mals es
SIpanta,
era certa la can
MIçó.
Diuen que
DO#m7sempre és millor
un "te'n re
FA#cordes?" que un "t'imagines SI?"
però no estic d'a
MIcord,
perquè hi ha
DO#m7coses
que només poden i
FA#maginar-se
i m'agraden
SImolt MI. DO#m7 FA# SI MI DO#m7Se me n'ha anat de les FA#mans,
tinc el pis ple de
SIplantes
podríem fer un berenar so
MIpar. DO#m7I no oblidis recor FA#dar,
cota de neu
SI750 metres i ba MIixant.
I aquell mo
DO#m7ment que estàs plorant
i algú t'a
FA#nima i et fa riure mola SItant,
riure plo
MIrant.
I que el més
DO#m7oposat de fer les coses FA#bé
no era fer-les mala
SIment,
era no
MIfer-les,
era no
DO#m7fer-les,
era no
FA#fer-les SImai. MI DO#m7 FA# SI MI x2 DO#m7Si ho mires des de FA#lluny
tot sembla més per
SIfecte
i quan t'acostes perd gla
MImur. DO#m7Però és que tan guai ha FA#sigut
que ja només l’Al
SIzheimer
‘borrarà el dia d'a
MIvui.
