Bona nit (Acords)

Que és molt tard i ha arribat l'hora de dormir

Acords Acords
Els Pets
Intro: RE FA#m SOL LA

REVine aFA#mquí,
SOLsé que estàs canLAsada
els ulls se't REfan peFA#mtits.
SOLDeixa'm abraLAçar-te

REtendrament i FA#mcalla
que és molt SOLtard i ha arribat
l'hora de dorLAmir.

REPosa el FA#mcap
SOLa la meva LAfalda
i deix la REmeva FA#m
SOLespolsar els fanLAtasmes

que t'aREmoïnen i t'esFA#mpanten,
tanca els SOLulls que jo et vigilo
des d'aLAquí.

SOLDorm tranLAquil·la
i digue'm REbona FA#mnit,
SOLdeix que et LAporti
en braços REfins al FA#mllit.

SOLJeu ben a la LAvora,
REsaps que no estàs FA#msola
mentre et SOLdic
a cau d'orella bona LAnit.

REPel balFA#mcó,
SOLla lluna t'esLAguarda
i sé que et REfa un peFA#mtó,
SOLres no té imporLAtància

REfins demà a trenc FA#md'alba
quan de SOLsobte
t'acaroni la claLAror.

SOLDorm tranLAquil·la
i digue'm REbona FA#mnit,
SOLdeix que et LAporti
en braços REfins al FA#mllit.

SOLJeu ben a la LAvora,
REsaps que no estàs FA#msola
mentre et SOLdic
a cau d'orella bona LAnit.

 

 

Separation
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi