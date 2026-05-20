Que bonic! (Acords)

Ni ràpid ni lent ni no sé com

La Ludwig Band
Pel barri es comenta - Acords i lletres de La Ludwig Band
Intro:

RE# SOL# LA# DOm SOL# LA#

RE#Que bonic és senSOL#tir la teva vRE#eu,
encara que LA#sigui per dir adDOmeu.
Quan es fa SOL#fosc i tothom RE#torna a casa LA#seu.
RE#Que bonic és SOL#quan dius el meu RE#nom,
ni ràpid ni LA#lent ni no sé DOmcom,
però tan difeSOL#rent de RE#com me’l diu toLA#thom.

SOL#I que bonic és LA#tot el que m’expDOmliques
del LA#que vas fent per SOL#aquí.
De com LA#ocupes els teus DOmdies
o sobre aLA#quelles tonteSOL#ries
que ens fan FAmriure a tu i a LA#mi.

RE#Que bonic és SOL#dir-te fins deRE#
sense deiLA#xar-te de miDOmrar,
fins que no aSOL#conseguim deiRE#xar-nos anar la LA#mà.

RE#I que bonic és SOL#quan dius bona RE#nit
agafant-LA#me encara d'un DOmdit
Pensant en SOL#tot el que penRE#sem que no ens hem LA#dit.

SOL#I que boniques LA#que són les hisDOmtòries
dels diLA#es dolents i els SOL#bons.
SOL#I quan aLA#rribo a casa hi DOmpenso
i seLA#nse voler ja coSOL#menço
a converFAmtir-les LA#en canRE#çons.

RE# SOL# RE# LA# DOm SOL# RE# LA#
RE# SOL# RE# LA# DOm SOL# LA# RE#

 

 

 

