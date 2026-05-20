Que bonic! (Acords)

Intro:
RE# SOL# LA# DOm SOL# LA# RE#Que bonic és sen SOL#tir la teva v RE#eu,
encara que
LA#sigui per dir ad DOmeu.
Quan es fa
SOL#fosc i tothom RE#torna a casa LA#seu. RE#Que bonic és SOL#quan dius el meu RE#nom,
ni ràpid ni
LA#lent ni no sé DOmcom,
però tan dife
SOL#rent de RE#com me’l diu to LA#thom. SOL#I que bonic és LA#tot el que m’exp DOmliques
del
LA#que vas fent per SOL#aquí.
De com
LA#ocupes els teus DOmdies
o sobre a
LA#quelles tonte SOL#ries
que ens fan
FAmriure a tu i a LA#mi. RE#Que bonic és SOL#dir-te fins de RE#mà
sense dei
LA#xar-te de mi DOmrar,
fins que no a
SOL#conseguim dei RE#xar-nos anar la LA#mà. RE#I que bonic és SOL#quan dius bona RE#nit
agafant-
LA#me encara d'un DOmdit
Pensant en
SOL#tot el que pen RE#sem que no ens hem LA#dit. SOL#I que boniques LA#que són les his DOmtòries
dels di
LA#es dolents i els SOL#bons. SOL#I quan a LA#rribo a casa hi DOmpenso
i se
LA#nse voler ja co SOL#menço
a conver
FAmtir-les LA#en can RE#çons. RE# SOL# RE# LA# DOm SOL# RE# LA# RE# SOL# RE# LA# DOm SOL# LA# RE#
