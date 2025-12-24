Camals mullats (Acords)

Qui observa als mossos bon observador

Acords
La gossa sorda
Saó - Acords i lletres de La gossa sorda per a guitarra i ukelele
Intro: LA# RE SOLm FA x2

LA#Cinc de la matinada, no espeRErava que acabarem
pels caSOLmrrers de ciutat vella, tu daFAvant i jo darrere.
VaLA#lència banyadaRE,SOLm FAcamals mullats.LA#
VaRElència banyadaSOLm.FA

Pel carLA#rer de cavallers dalt d'una REbicicleta vella
recoSOLmrríem la distància i guarFAdava l'equilibri
freLA#gant-te amb les galtes l'esREquenaSOLm.
FACamals mullats, LA#fregREant-te l'esSOLmquenaFA.
CaLA#rrer de la Pau, PartREerre, Glorieta,
SOLmsemàfor de jutFAjats,
frenada LA#en sec i el REdos a terra
somSOLmrius i et bese.
A la FAdreta govern militar
LA#hi ha un tio amb meREtralleta
que ens mira molt SOLmmal.
Ja FAsaps que passa.
LA#T'esREtime, t'estimo, t'eSOLmstim.
T'esFAtime, t'estimo, t'esLA#tim.
T'esREtime, t'estimo, t'esSOLmtimFA.

LA# RE SOLm FA x2

PoLA#etes de la nit que fan queRE parlen les parets
a la VaSOLmlència de BlanqFAuita i Estellés.
I hem fet LA#música, mètrica , REsàtira.
Per caSOLmnviar els teus desitjos,
per FAmatar els teus silencis.
FiLA#nestres, balcons que no esREperen Benet
a la VaSOLmlència de lFAa FAI i de Basset.
I a cada LA#barri se sent rebomREbori,
uSOLmnim les nostres forces
“come toFAgether everybody”.
He LA#retrobat l'espurna
a l'altra REcara de la lluna
amb els veSOLmïns del Cabanyal
i les veFAïnes deportades
de La LA#Punta, l'espurna,
REl'altra cara de la SOLmllunaFA.

LA#I Obrirem una altra REporta evidenciant la menSOLmtida.
T'esFAtime, t'estimo, t'estim.
LA#Jo tinc en ment una VaRElència on els carrers són de SOLmplata.
T'esFAtime, t'estimo, t'estim.
LA#Jo sóc pacient i per aiRExò reiteraré fins que SOLmcaiguen.
T'estFAime, t'estimo, t'estim.
LA#Ja hem obert totes les REments i els portons de les SOLmcasesFA.

LA# RE SOLm FA x2


LA#Murs de la meREtròpoli són de carSOLmbó,
les línies del FAmetro la nostra preLA#só.
SREpray i les parets de coSOLmlors,
qui observa els FAmossos bon observaLA#dor.
A la city REli és igual per on surti el SOLmsol,
sap que si aiFAxeco el cap només hi veig LA#pols.
El barri somREriu perquè no estem SOLmsols
parem els seus FApals, exemples són LA#molts.
Però cadascú amb REel seu entorn
SOLmxarxa d'afinitats diFAnamitant els ciments del LA#món.
JovenREtut i experiència SOLmreferents potents
des de FASants fins a València.

LA#I Obrirem una altra REporta evidenciant la menSOLmtida.
T'esFAtime, t'estimo, t'estim.
LA#Jo tinc en ment una VaRElència on els carrers són de SOLmplata.
T'esFAtime, t'estimo, t'estim.
LA#Jo sóc pacient i per aiRExò reiteraré fins que SOLmcaiguen.
T'estFAime, t'estimo, t'estim.
LA#Ja hem obert totes les REments i els portons de les SOLmcasesFA.

LA# RE SOLm FA x4

LA#No hi ha tanta difeRErència
la ciutat SOLmté barrots de ferro,
FABarna, Sants, ValènLA#cia
porten les REseves credencials
La SOLmGossa Sorda Pirat's FASound Sistema.
LA#Heu sentit l'olor a podrit
REde traïció bellesa morta i violSOLmència
o és que algú ha dit el FAnom de València?
En LA#l'aire barreja de fem i saRElobre
i sota terra la SOLmmort,
la mort al metro dels FApobres.

LA#I Obrirem una altra REporta evidenciant la menSOLmtida.
T'esFAtime, t'estimo, t'estim.
LA#Jo tinc en ment una VaRElència on els carrers són de SOLmplata.
T'esFAtime, t'estimo, t'estim.
LA#Jo sóc pacient i per aiRExò reiteraré fins que SOLmcaiguen.
T'estFAime, t'estimo, t'estim.
LA#Ja hem obert totes les REments i els portons de les SOLmcasesFA.

LA#I Obrirem una altra REporta evidenciant la menSOLmtida.
T'esFAtime, t'estimo, t'estim.
LA#Jo tinc en ment una VaRElència on els carrers són de SOLmplata.
T'esFAtime, t'estimo, t'estim.
LA#Jo sóc pacient i per aiRExò reiteraré fins que SOLmcaiguen.
T'estFAime, t'estimo, t'estim.
LA#Ja hem obert totes les REments i els portons de les SOLmcasesFA.

LA#Cinc de la matinada, no espeRErava que acabarem
pels caSOLmrrers de ciutat FAvella.
Camals muLA#llats.

 

 

 

Separation
