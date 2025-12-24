Camals mullats (Acords)

Intro:
LA# RE SOLm FA x2 LA#Cinc de la matinada, no espe RErava que acabarem
pels ca
SOLmrrers de ciutat vella, tu da FAvant i jo darrere.
Va
LA#lència banyada RE, SOLm FAcamals mullats. LA#
Va
RElència banyada SOLm. FA
Pel car
LA#rer de cavallers dalt d'una REbicicleta vella
reco
SOLmrríem la distància i guar FAdava l'equilibri
fre
LA#gant-te amb les galtes l'es REquena SOLm. FACamals mullats, LA#freg REant-te l'es SOLmquena FA.
Ca
LA#rrer de la Pau, Part REerre, Glorieta, SOLmsemàfor de jut FAjats,
frenada
LA#en sec i el REdos a terra
som
SOLmrius i et bese.
A la
FAdreta govern militar LA#hi ha un tio amb me REtralleta
que ens mira molt
SOLmmal.
Ja
FAsaps que passa. LA#T'es REtime, t'estimo, t'e SOLmstim.
T'es
FAtime, t'estimo, t'es LA#tim.
T'es
REtime, t'estimo, t'es SOLmtim FA. LA# RE SOLm FA x2
Po
LA#etes de la nit que fan que RE parlen les parets
a la Va
SOLmlència de Blanq FAuita i Estellés.
I hem fet
LA#música, mètrica , REsàtira.
Per ca
SOLmnviar els teus desitjos,
per
FAmatar els teus silencis.
Fi
LA#nestres, balcons que no es REperen Benet
a la Va
SOLmlència de l FAa FAI i de Basset.barri se sent rebom
I a cada LA#
REbori,
u
SOLmnim les nostres forces
“come to
FAgether everybody”.
He
LA#retrobat l'espurna
a l'altra
REcara de la lluna
amb els ve
SOLmïns del Cabanyal
i les ve
FAïnes deportades
de La
LA#Punta, l'espurna, REl'altra cara de la SOLmlluna FA. LA#I Obrirem una altra REporta evidenciant la men SOLmtida.
T'es
FAtime, t'estimo, t'estim. LA#Jo tinc en ment una Va RElència on els carrers són de SOLmplata.
T'es
FAtime, t'estimo, t'estim. LA#Jo sóc pacient i per ai RExò reiteraré fins que SOLmcaiguen.
T'est
FAime, t'estimo, t'estim. LA#Ja hem obert totes les REments i els portons de les SOLmcases FA. LA# RE SOLm FA x2 LA#Murs de la me REtròpoli són de car SOLmbó,
les línies del
FAmetro la nostra pre LA#só.
S
REpray i les parets de co SOLmlors,
qui observa els
FAmossos bon observa LA#dor.
A la city
REli és igual per on surti el SOLmsol,
sap que si ai
FAxeco el cap només hi veig LA#pols.
El barri som
REriu perquè no estem SOLmsols
parem els seus
FApals, exemples són LA#molts.
Però cadascú amb
REel seu entorn SOLmxarxa d'afinitats di FAnamitant els ciments del LA#món.
Joven
REtut i experiència SOLmreferents potents
des de
FASants fins a València. LA#I Obrirem una altra REporta evidenciant la men SOLmtida.
T'es
FAtime, t'estimo, t'estim. LA#Jo tinc en ment una Va RElència on els carrers són de SOLmplata.
T'es
FAtime, t'estimo, t'estim. LA#Jo sóc pacient i per ai RExò reiteraré fins que SOLmcaiguen.
T'est
FAime, t'estimo, t'estim. LA#Ja hem obert totes les REments i els portons de les SOLmcases FA. LA# RE SOLm FA x4 LA#No hi ha tanta dife RErència
la ciutat
SOLmté barrots de ferro, FABarna, Sants, Valèn LA#cia
porten les
REseves credencials
La
SOLmGossa Sorda Pirat's FASound Sistema. LA#Heu sentit l'olor a podrit REde traïció bellesa morta i viol SOLmència
o és que algú ha dit el
FAnom de València?
En
LA#l'aire barreja de fem i sa RElobre
i sota terra la
SOLmmort,
la mort al metro dels
FApobres. LA#I Obrirem una altra REporta evidenciant la men SOLmtida.
T'es
FAtime, t'estimo, t'estim. LA#Jo tinc en ment una Va RElència on els carrers són de SOLmplata.
T'es
FAtime, t'estimo, t'estim. LA#Jo sóc pacient i per ai RExò reiteraré fins que SOLmcaiguen.
T'est
FAime, t'estimo, t'estim. LA#Ja hem obert totes les REments i els portons de les SOLmcases FA. LA#I Obrirem una altra REporta evidenciant la men SOLmtida.
T'es
FAtime, t'estimo, t'estim. LA#Jo tinc en ment una Va RElència on els carrers són de SOLmplata.
T'es
FAtime, t'estimo, t'estim. LA#Jo sóc pacient i per ai RExò reiteraré fins que SOLmcaiguen.
T'est
FAime, t'estimo, t'estim. LA#Ja hem obert totes les REments i els portons de les SOLmcases FA. LA#Cinc de la matinada, no espe RErava que acabarem
pels ca
SOLmrrers de ciutat FAvella.
Camals mu
LA#llats.
pels ca
Va
Va
Pel car
reco
fre
Ca
frenada
som
A la
que ens mira molt
Ja
T'es
T'es
Po
a la Va
I hem fet
Per ca
per
Fi
a la Va
I a cada LA#
u
“come to
He
a l'altra
amb els ve
i les ve
de La
T'es
T'es
T'est
les línies del
S
qui observa els
A la city
sap que si ai
El barri som
parem els seus
Però cadascú amb
Joven
des de
T'es
T'es
T'est
la ciutat
porten les
La
o és que algú ha dit el
En
i sota terra la
la mort al metro dels
T'es
T'es
T'est
T'es
T'es
T'est
pels ca
Camals mu