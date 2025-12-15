Cançons que maten (Acords)

He esSOLtat com una LAmhora DO Mirant el trànsit per REla finestra No SOLha passat gran LAmcosa DO Ni aquí a baix ni a REles esferes
MImAvui m'has deiLAxat LAsus4 Se suMImposa que m'ha d'afecLAtar L'aSOLgulla cau al FAadd9disc i començo a sagSOLnar MImDO
SOL Les cançons que REmés em maten LAm Les cançons que DOmés em maten SOL Les cançons que em REposo per estar més LAmtrist DO SOL Les cançons que REmés em maten LAm Les cançons que DOmés em maten De SOLtan i tan finREgir no ho he aconseLAmguit DO
DOmaj7Uh-uh-uh-uh DOmaj7Uh-uh-uh
SOLHe sortit de LAmfesta DO Per veure créixer les REmales herbes SOLSona el nostre LAmtema DO Ja és aquí la REpena extrema
MImNo és tan esLAtrany No és tan estrany DisfruMImtar quan algú t'ha fet LAmal Disfrutar quan algú t'ha fet mal PotSOLser t'escric més FAadd9tard per saber com esSOLtàs MImDO
SOL Les cançons que REmés em maten LAm Les cançons que DOmés em maten SOL Les cançons que em REposo per estar més LAmtrist DO SOL Les cançons que REmés em maten LAm Les cançons que DOmés em maten De SOLtan i tan finREgir no ho he aconseLAmguit DO