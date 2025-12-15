Cançons que maten (Acords)

Acords Acords
Sidonie
DOmaj7Uh-uh-uh-uh
DOmaj7Uh-uh-uh

He esSOLtat com una LAmhora
DO Mirant el trànsit per REla finestra
No SOLha passat gran  LAmcosa
DO Ni aquí a baix ni a REles esferes

MImAvui m'has deiLAxat     LAsus4
Se suMImposa que m'ha d'afecLAtar
L'aSOLgulla cau al FAadd9disc i començo a sagSOLnar  MIm   DO  

SOL Les cançons que REmés em maten
LAm Les cançons que DOmés em maten
SOL Les cançons que em REposo per estar més LAmtrist   DO  
SOL Les cançons que REmés em maten
LAm Les cançons que DOmés em maten
De SOLtan i tan finREgir no ho he aconseLAmguit   DO  

DOmaj7Uh-uh-uh-uh
DOmaj7Uh-uh-uh
 
SOLHe sortit de LAmfesta
DO Per veure créixer les REmales herbes
SOLSona el nostre LAmtema
DO Ja és aquí la REpena extrema

MImNo és tan esLAtrany No és tan estrany
DisfruMImtar quan algú t'ha fet LAmal Disfrutar quan algú t'ha fet mal
PotSOLser t'escric més  FAadd9tard per saber com esSOLtàs  MIm   DO    

SOL Les cançons que REmés em maten
LAm Les cançons que DOmés em maten
SOL Les cançons que em REposo per estar més LAmtrist   DO  
SOL Les cançons que REmés em maten
LAm Les cançons que DOmés em maten
De SOLtan i tan finREgir no ho he aconseLAmguit   DO  

SOLAah-REaah-LAmaah-DOaah
SOLAah-REaah-LAmaah-DOaah

SOL   RE   LAm   DO  
SOL   RE/FA#   LAm   DO   SOL    

