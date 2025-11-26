Cantiga de Montse (Acords)

Intro:
DO LAm DO LAm
La
DOMontse va estar-se aquí,
la
LAmMontse va estar-se aquí.
Dor
REmmia en un edifici
guardat per àngels queru
DObins.
La
SOLMontse va estar-se LAmaquí.
I
SOLvaig envejar-li la calma
amb què m'esti
LAmmava, SOLla seva capacitat de donar-se a LAml'altre,
d'al
SOLçar tots els escuts assumint
riscos quan mana l'ins
DOtint
i de plantar-se'm da
SOLva LAmnt.
Tan
REmrica, que pobra, tan FAforta, que vulne SOLrable. DOAquí va fer els trenta-cinc, LAmaquí va fer els trenta-cinc. REmVa fer una gran festa al parc
per reunir tots els seus
DOamics. SOLAquí va fer els trenta- LAmcinc
I
SOLvaig envejar-li la calma
amb què m'esti
LAmmava, SOLels seus dos ulls inspirats
que creien en
LAmmàgia
i
SOLno veien les altres opcions,
mil i una combina
DOcions
que va saber rebu
SOLtja LAmr.
Tan
REmrecta, que torta, amb tant FAseny
que a punt del co
SOLl·lapse.
La joven
REmtut va aca LA#bar com
un
DOcrim sense re FAsoldre,
però la
REmMontse estava a LA#llà
amb la
DOmà al pom de la FAport MIa.
Do
MInàvem la benvin LAmguda
als pri
SOLmers ra FAïms de la prima DOvera.
I, de
MItotes les sina LAmgogues de SOLBarna, FAva
haver d'entrar a la DO.meva.
La jove
REmntut va pa LA#ssar
sense
DOrastre de re FAvolta.
S'ha tor
REmnat del mate LA#rial
amb què es
DOtan forjats els FAcont MIes.
I
MIl'última ca LAmrícia
mai
SOLva sab FAer ser la da DOrrera.
I, de
MItotes les sina LAmgogues de SOLBarna, FAva
I és
MIque el destí ens con LAmtrola SOLi si FAno t'ho creus, es DOpera.
Que, de
MItotes les sina LAmgogues, la SOLMontse FAva
haver d'entrar a la
DOmeva.
