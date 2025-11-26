Cantiga de Montse (Acords)

I l'última carcía mai va saber ser la derrera

Guillem Gisbert
Intro: DO LAm DO LAm

La DOMontse va estar-se aquí,
la LAmMontse va estar-se aquí.
DorREmmia en un edifici
guardat per àngels queruDObins.
La SOLMontse va estar-se LAmaquí.

I SOLvaig envejar-li la calma
amb què m'estiLAmmava,
SOLla seva capacitat de donar-se a LAml'altre,
d'alSOLçar tots els escuts assumint
riscos quan mana l'insDOtint
i de plantar-se'm daSOLvaLAmnt.
Tan REmrica, que pobra, tan FAforta, que vulneSOLrable.

DOAquí va fer els trenta-cinc,
LAmaquí va fer els trenta-cinc.
REmVa fer una gran festa al parc
per reunir tots els seus DOamics.
SOLAquí va fer els trenta-LAmcinc

I SOLvaig envejar-li la calma
amb què m'estiLAmmava,
SOLels seus dos ulls inspirats
que creien en LAmmàgia
i SOLno veien les altres opcions,
mil i una combinaDOcions
que va saber rebuSOLtjaLAmr.
Tan REmrecta, que torta, amb tant FAseny
que a punt del coSOLl·lapse.

La jovenREmtut va acaLA#bar com
un DOcrim sense reFAsoldre,
però la REmMontse estava aLA#llà
amb la DOmà al pom de la FAportMIa.

DoMInàvem la benvinLAmguda
als priSOLmers raFAïms de la primaDOvera.
I, de MItotes les sinaLAmgogues de SOLBarna, FAva
haver d'entrar a la DO.meva.

La joveREmntut va paLA#ssar
sense DOrastre de reFAvolta.
S'ha torREmnat del mateLA#rial
amb què esDOtan forjats els FAcontMIes.

I MIl'última caLAmrícia
mai SOLva sabFAer ser la daDOrrera.
I, de MItotes les sinaLAmgogues de SOLBarna, FAva
I és MIque el destí ens conLAmtrola
SOLi si FAno t'ho creus, esDOpera.
Que, de MItotes les sinaLAmgogues, la SOLMontse FAva
haver d'entrar a la DOmeva.

 

 

