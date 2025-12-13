Les dues torres (Acords)

Així tot segueix la seva sort

Acords Acords
Guillem Gisbert
Balla la masurca - Acords i lletres de Guillem Gisbert per a guitarra i ukelele
Balla la masurca - Acords i lletres de Guillem Gisbert per a guitarra i ukelele
Intro: FA SOLm DO FA x2

Una onada massa llarga SOLels va mullar les botes,
DOperò els quatre homes no es van ni immuFAtar.
La llum blava d’un nou dia els SOLescalfava els rostres,
DOjeien a la sorra endeviFAnant.
REmAmb els ulls biònics com, en LAmla Mediterrània,
aLA#naven apagant-se els llums dels FAfars
REmquan, amb una veu no conceLAmbuda per cap mare,
li va LA#dir, la Torre Mapfre a l’HoDOtel Arts.

REm FA SOL LA

REmS’apropen núvols vermells
FAque semblen bancs de corall
SOLperò el vent que els porta els escampa
i els LAbancs, en segons, es desfan.
REmS’apropa un arc ben tensat,
FApotser és un cranc volador,
SOLperò el vent que el porta l’aplana
i el LAcranc es transforma en tauró.

DOAiREmxí tot seLA#gueix la seva FAsort.
DOTamREmbé els hotDOels de mala REmmort.

Cigonyes blanques m’han fet
FAniu a l’ampit del terrat
SOLperò ja s’envolen cap a Àfrica,
LAbaten les ales dins d’un cel daurat.
REmEixams brunzents d’abellots
FAem ronden testos del hall
SOLperò ja es dispersen per Barna com LAbojos,
un altre SOLnèctar els vol.

DOAiREmxí l’uniLA#vers pren deciFAsions.
DOEm REmsents, pensionDOeta amb pretenREmsions?

I en LAmaquest món mutant jo vull fer LA#plans, no tinc grans ambicions.
PreLAmveure com em sentiré davant deLA#terminades situacions,
que LAmquadrin els balanços a la veu que em LA#parla dins del cap
LAmjutjant-me en loop la vida mentre perdo el LA#seny mirant terrats.

En LAmaquest món on res és res que duri LA#més de tres segons,
el LAmcor sensible és fort per dins i el LA#dur és fràgil, en el fons.
Amb LAmcada alba enceto el dia a punt per LA#la transformació,
per LAmla metamorfosi, per - va, ho LA#dic - ser algú millor,
i LAmmiro aviam si s’obre una esquerdeta LA#nova en el mur
de LAmCollserola i Montjuïc, un tall de LA#llum, una roFAdanxa de futur.

Que ja no vull estar enfaDOdada, ni adorDO#DIM-mida, ni desREmconnectada,
vull mullar-me, LA#vincular-me i ser lleial als FAaltres.
Vull sorprendre’m cada DOdia i que en DO#DIM-un demà llREmunyà
uns estranys mirant les meves LA#runes puguin dir, assenyaFAlant-me.
De l’argila primiDOgènia al bullDO#DIM-dozer que amb REmtot acaba
es va trobar unes LA#ànimes i va saber estiFAmar-les.

DOJa REmveus, ara LA#crec en el proFAgrés.
DOEm REmsents, hosDOtalet anat a REmmés?
DOTan REmsols m’inteLA#ressa l’aveFAnir.
DOEm REmcreus, hoteDOlet amb pediREmgrí?

 

 

Separation
Subscriu-te al nostre butlletí
Subscriu-te al butlletí de Catorze i estigues al dia de les últimes novetats
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi
Dona suport a Catorze
Catorze és una plataforma de creació i difusió cultural, en positiu i en català. Si t'agrada el que fem, ajuda'ns a continuar.
Dona suport a Catorze