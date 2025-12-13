Intro:
FA SOLm DO FA x2
Una onada massa llarga
SOLels va mullar les botes, DOperò els quatre homes no es van ni immu FAtar.
La llum blava d’un nou dia els
SOLescalfava els rostres, DOjeien a la sorra endevi FAnant. REmAmb els ulls biònics com, en LAmla Mediterrània,
a
LA#naven apagant-se els llums dels FAfars REmquan, amb una veu no conce LAmbuda per cap mare,
li va
LA#dir, la Torre Mapfre a l’Ho DOtel Arts. REm FA SOL LA REmS’apropen núvols vermells FAque semblen bancs de corall SOLperò el vent que els porta els escampa
i els
LAbancs, en segons, es desfan. REmS’apropa un arc ben tensat, FApotser és un cranc volador, SOLperò el vent que el porta l’aplana
i el
LAcranc es transforma en tauró. DOAi REmxí tot se LA#gueix la seva FAsort. DOTam REmbé els hot DOels de mala REmmort.
Cigonyes blanques m’han fet
FAniu a l’ampit del terrat SOLperò ja s’envolen cap a Àfrica, LAbaten les ales dins d’un cel daurat. REmEixams brunzents d’abellots FAem ronden testos del hall SOLperò ja es dispersen per Barna com LAbojos,
un altre
SOLnèctar els vol. DOAi REmxí l’uni LA#vers pren deci FAsions. DOEm REmsents, pension DOeta amb preten REmsions?
I en
LAmaquest món mutant jo vull fer LA#plans, no tinc grans ambicions.
Pre
LAmveure com em sentiré davant de LA#terminades situacions,
que
LAmquadrin els balanços a la veu que em LA#parla dins del cap LAmjutjant-me en loop la vida mentre perdo el LA#seny mirant terrats.
En
LAmaquest món on res és res que duri LA#més de tres segons,
el
LAmcor sensible és fort per dins i el LA#dur és fràgil, en el fons.
Amb
LAmcada alba enceto el dia a punt per LA#la transformació,
per
LAmla metamorfosi, per - va, ho LA#dic - ser algú millor,
i
LAmmiro aviam si s’obre una esquerdeta LA#nova en el mur
de
LAmCollserola i Montjuïc, un tall de LA#llum, una ro FAdanxa de futur.
Que ja no vull estar enfa
DOdada, ni adorDO#DIM-mida, ni des REmconnectada,
vull mullar-me,
LA#vincular-me i ser lleial als FAaltres.
Vull sorprendre’m cada
DOdia i que en DO#DIM-un demà ll REmunyà
uns estranys mirant les meves
LA#runes puguin dir, assenya FAlant-me.
De l’argila primi
DOgènia al bullDO#DIM-dozer que amb REmtot acaba
es va trobar unes
LA#ànimes i va saber esti FAmar-les. DOJa REmveus, ara LA#crec en el pro FAgrés. DOEm REmsents, hos DOtalet anat a REmmés? DOTan REmsols m’inte LA#ressa l’ave FAnir. DOEm REmcreus, hote DOlet amb pedi REmgrí?
