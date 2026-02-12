Entre canuts (Acords)

Mentre queda actitud no s'apaguen les brases

La Gossa Sorda
Intro: REm SOLm REm x4

REmUn rellotge eclipDOsat que no marca les REmhores
i una barba marDOcada per hores de FAllum.
LAPujarem als terrats a fer aqueREmlarres
i a parir entre caSOLmnuts poemes com esLAcuts.

REmRenovar conviDOccions i afrontar un nou REmsetge.
Com a defensa priDOmera ambició de crFAear.
LAAtacar l′atacant amb les armes més REmvelles
i parir entre caSOLmnuts poemes com esLAcuts.

REm SOLm REm x2
DO FAx2
SOLm REm LA

REmEscopir als creDOtins de la closca peREmlada,
i a la primera caDOlada fer-los recuFAlar.
LADibuixar entre tots un altre cal·liREmgrama,
ressorgir de la trinSOLmxera, soterrar-los dins del LAmar.

REmRetindré a la puDOpil·la les nostres baREmtalles.
Disciplina i caDOssalla, sagetes de FAfum.
LAMentre queda actitud no s'apaguen les REmbrases
per parir entre caSOLmnuts poemes com esLAcuts.

REm DO REm
DO FA LA REm
SOLm LA

REm SOLm REm x4
DO FAx2
SOLm REm LA
REm SOLm REm x2

 

 

 

