Les coses senzilles (Acords)

SOLNo sé què volia ser de gran,DO
però ara vull fer coses petites.RE
Vull ser un trosset de raig de solSOL
que fa que et REfloreixin les SOLpigues.
La vida està passant volant,DO
i anar volant no és mai la vida.RE
Vull ser el perill que té l’amor,SOL
ser més ciREgala que forSOLmiga. RE
Potser el LAmmón ens fa mal,
i l’aSImmor ve i se’n va,
papaSOLllones amb ales de MImvidre.
I si et dic la veriLAmtat,
jo també he dit menREtides.
SOLQue l’amor em rebenti a les mans,
que m’estimo molt MImmillor que abans.
Estava perDOdut, RE
aprenent a SOLviure. RE
SOLQue l’amor em rebenti a les mans,
que m’estimo molt MImmillor que abans.
M’estava perDOdent RE
les coses senSOLzilles.
SOLTot allò que ja has viscut
és com MImsorra que no REtornarà als teus SOLdits.
Les victòries del passat,
les verMImgonyes sempre REles durem a SOLdins.
Però aDOvui celebrem que estem REbé,
celeSOLbrem-ho pels dies dolents.
ADOvui celebrem que estem REbé,
molt SOLbé.
Potser el LAmmón ens fa mal,
i l’aSImmor ve i se’n va,
papaSOLllones amb ales de MImvidre.
I si et dic la veriLAmtat,
jo també he dit menREtides.
SOLQue l’amor em rebenti a les mans,
que m’estimo molt MImmillor que abans.
Estava perDOdut, RE
aprenent a SOLviure. RE
SOLQue l’amor em rebenti a les mans,
que m’estimo molt MImmillor que abans.
M’estava perDOdent RE
les coses senSOLzilles.
SOLQue l’amor em rebenti a les mans,
que m’estimo molt MImmillor que abans.
Estava perDOdut, RE
aprenent a SOLviure. RE
SOLQue l’amor em rebenti a les mans,
que m’estimo molt MImmillor que abans.
M’estava perDOdent RE
les coses senSOLzilles.