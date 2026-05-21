Creure (Acords)

LATot comença aquí, en un poblet transalpí. Ell treREballa en un bar quan no és profe d'esquí. I tu, veient-te el reFA#mflex a les aMIigües del llac et vas REdir: estàs més guapa LAque mai. Vas juLArar que ara sí, que era ell, que era així, que us doREnàveu la mà pel que hagués de venir. Que ja esFA#mtaves molt gran per les MIfeines que feies quan eres moniREtora LAd'esplai.
PuREgeu a la barca i feu aiMIxí amb la mà a unes FA#mnenes que neden i us LAcriden au revoir. REMentre allà a la MIriba, les maDO#mmàs se'FA#mn riuen REd'aquests jovenets eMInamorats.
Que no LAson pRErou bons per enMItendre que se’ls LAveu inREgenus per saMIber. REI volen MIcreure, perquè DO#mnecessiten FA#mcreure REen cada promesa que es van MIfer.
LABuscant entremig les dreceres del cos vas troREbar un enemic en qui tens més a prop. I ara el FA#msexe era curt, obMIligat i fa temps que el desREig havia cedit els reLAcords. Els: t’esREtimo carinyo i no tiMInc por de res, mentre FA#mfan pampallugues LAles llums dels carrers.
I aqREuells cops en MIquè deia, era DO#mcert quan et FA#mdeia REno tinc cor per estimar-te MImés.
RELAFA#mMI
Digue’m si recordaFA#mràs MIaquelles LAnits en què noFA#mmés cal esMItirar el braç
per toLAcar els somnis eREntre els dits.FA#m O MIaquestes nitsLA en què FA#mno es pot fer més MIgran l'abisme LAque ens separa als REdos a dintre el MIllit.
Quan seLAreu REprou valents per MIveure? Quan perLAdreu aquesta REboja intuïMIció REque ara us fa MIcreure? I si DO#mno us fa fer-ho FA#mveure REque demà tot anirà miMIllor.
LAREMI x4 RELAFA#mMI
Comparteix la publicació
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.