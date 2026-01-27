Diuen (Acords)

Intro:
SI MIm SI MIm x2
Diuen que som el di
SImoni
la bèstia negra de
MIml'ordre,
el paradigma de
SIl'odi,
la fera immunda i fe
MImrotge
que trenca el consens i el
SItedi
de la seua bassa
MImd'oli.
Dins del sistema mo
SIdèlic,
som la taca de pe
MImtroli.
I nosaltres orgullo
SIsos i somrients
rebem els colps i assumim
MImel nostre paper.
Estar al punt de mira
SIdels putrefactes
ens fa saber que no
MImanem errats dels trets.
Que diguen el que
DOvullguen que estem ben SOLvius,
no espereu
SIflors quan ens heu venut ve MImrí.
Que diguen el que
DOvullguen que estem ben SOLvius
i aquesta és
SIla llet que te MImnim.
Des de les seus po
SIltrones
diuen que trenquem l'e
MImssència,
no sé de quina una i
SIgrande
libre i maleïda
MImpàtria.
Nosaltres
SIde peus a terra
volem la vida més
MImvida,
si cal serem el be
SInegre
contra la blanca men
MImtida.
I continuem orgullo
SIsos i somrients
amb humilitat repartint
MImcolor pel carrer.
Sorpresos i perplexos per sa
SIber
que amb cançonetes fem mal
MImdecaps al poder.
Que diguen el que
DOvullguen que estem ben SOLvius,
no espereu
SIflors quan ens heu venut ve MImrí.
Que diguen el que
DOvullguen que estem ben SOLvius
i aquesta és
SIla llet que te MImnim. SIVa, que berenem mona,
i trau suc del celler,
MImque aquesta gent no ens interessa
per res, per res.
SIVa, que berenem mona
i trau suc del celler,
MImno és difícil d'entendre
si ens escolteu.
SIDesperta.
Des
MImtaparem la trama. SIDesperta.
No hi
MImha ningun misteri. SIVa, que berenem mona,
i trau suc del celler.
MImque aquesta gent no ens interessa
per res, per res.
I en
SIcara que tu cregues que sí,
no hi ha
MImdubtes valent,
no es difícil
SId'entendre. DO SOL SI MIm x3
Que diguen el que
DOvullguen que estem ben SOLvius,
no espereu
SIflors quan ens heu venut ve MImrí.
Que diguen el que
DOvullguen que estem ben SOLvius
i aquesta és
SIla llet que te MImnim.
Que diguen el que
DOvullguen que estem ben SOLvius,
no espereu
SIflors quan ens heu venut ve MImrí.
Que diguen el que
DOvullguen que estem ben SOLvius
i aquesta és
SIla llet que te MImnim.
Que diguen el que
DOvullguen que estem ben SOLvius,
no espereu
SIflors quan ens heu venut ve MImrí.
Que diguen el que
DOvullguen que estem ben SOLvius
i aquesta és
SIla llet que te MImnim.
I aquesta és
SIla llet que te MImnim.
I aquesta és
SIla llet que te MImnim.
I aquesta és
SIla llet que te MImnim.
