Diuen (Acords)

La gossa sorda
Intro: SI MIm SI MIm x2

Diuen que som el diSImoni
la bèstia negra de MIml'ordre,
el paradigma de SIl'odi,
la fera immunda i feMImrotge
que trenca el consens i el SItedi
de la seua bassa MImd'oli.
Dins del sistema moSIdèlic,
som la taca de peMImtroli.

I nosaltres orgulloSIsos i somrients
rebem els colps i assumim MImel nostre paper.
Estar al punt de mira SIdels putrefactes
ens fa saber que no MImanem errats dels trets.

Que diguen el que DOvullguen que estem ben SOLvius,
no espereu SIflors quan ens heu venut veMImrí.
Que diguen el que DOvullguen que estem ben SOLvius
i aquesta és SIla llet que teMImnim.

Des de les seus poSIltrones
diuen que trenquem l'eMImssència,
no sé de quina una i SIgrande
libre i maleïda MImpàtria.
Nosaltres SIde peus a terra
volem la vida més MImvida,
si cal serem el be SInegre
contra la blanca menMImtida.

I continuem orgulloSIsos i somrients
amb humilitat repartint MImcolor pel carrer.
Sorpresos i perplexos per saSIber
que amb cançonetes fem malMImdecaps al poder.

Que diguen el que DOvullguen que estem ben SOLvius,
no espereu SIflors quan ens heu venut veMImrí.
Que diguen el que DOvullguen que estem ben SOLvius
i aquesta és SIla llet que teMImnim.

SIVa, que berenem mona,
i trau suc del celler,
MImque aquesta gent no ens interessa
per res, per res.
SIVa, que berenem mona
i trau suc del celler,
MImno és difícil d'entendre
si ens escolteu.
SIDesperta.
DesMImtaparem la trama.
SIDesperta.
No hi MImha ningun misteri.
SIVa, que berenem mona,
i trau suc del celler.
MImque aquesta gent no ens interessa
per res, per res.
I enSIcara que tu cregues que sí,
no hi ha MImdubtes valent,
no es difícil SId'entendre.

DO SOL SI MIm x3

Que diguen el que DOvullguen que estem ben SOLvius,
no espereu SIflors quan ens heu venut veMImrí.
Que diguen el que DOvullguen que estem ben SOLvius
i aquesta és SIla llet que teMImnim.
Que diguen el que DOvullguen que estem ben SOLvius,
no espereu SIflors quan ens heu venut veMImrí.
Que diguen el que DOvullguen que estem ben SOLvius
i aquesta és SIla llet que teMImnim.
Que diguen el que DOvullguen que estem ben SOLvius,
no espereu SIflors quan ens heu venut veMImrí.
Que diguen el que DOvullguen que estem ben SOLvius
i aquesta és SIla llet que teMImnim.
I aquesta és SIla llet que teMImnim.
I aquesta és SIla llet que teMImnim.
I aquesta és SIla llet que teMImnim.

 

 

 

