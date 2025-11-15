Divinize (Acords)

Intro:
FAm SOL# DO# x2 FAm
Fruita
SOL#roja i rodona, DO# ¿qui l'endevi FAmna?
òbvia
SOL#ment, és la poma, DO#
que està prohibi
FAmda.
I si
SOL#només la mires DO#
et salvari
FAmes,
però sen
SOL#se mossegar. DO#
This
FAmghost's still a SOL#live, DO#I’m still alive.
Està
FAmmés viva que SOL#mai, DO#més viva que mai. FAmThrough my body, SOL#you can see the DO#light. FAmBruise me up,
I'll
SOL#eat all my DO#pride.
I
FAmknow that I was DO#made to divi SOL#ni RE#ze
out
FAmside DO#me, in SOL#side RE#me,
out
FAmside DO#me, in SOL#side RE#me. FAmDe tu sempre té gana,
tu ets el rei que la mana,
DO#maj7se sent més estimada
en el vertigen del cos.
FAmUna absència que sàcia,
perseguint la gràcia,
DO#maj7el dolor, una delícia,
la divina buidor.
I els rajos de la
FAmlluna
la nodreixen de fre
DO#maj7dor,
i privar-se és la indul
FAmgència
que practica per a
DO#maj7mor. SOL#Each verte FAmbra
re
DO#veals a mystery, SOL#pray on my FAmspine
it's a
DOrosary. FAmThrough my body, SOL#you can see the DO#light. FAmBruise me up,
I'll
SOL#eat all my DO#pride.
I
FAmknow that I was DO#made to divi SOL#ni RE#ze
out
FAmside DO#me, in SOL#side RE#me,
out
FAmside DO#me, in SOL#side RE#me. LA#mLes DOmlínies del seu DO#cos MIms'estan desdibui FAmxant RE#fins a la fron DO#tera,
no tothom l’enten
LA#mdrà
i
DOella no ho es DO#pera. DOPensen que es el fi FAmnal, RE#però tot just co DO#mença. FAmThrough my body, SOL#you can see the DO#light. FAmBruise me up,
I'll
SOL#eat all my DO#pride.
I
FAmknow that I was DO#made to divi SOL#ni RE#ze
out
FAmside DO#me, in SOL#side RE#me,
out
FAmside DO#me, in SOL#side RE#me. FAm SOL# DO# x2
