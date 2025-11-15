Divinize (Acords)

No tothom ho entendrà i ella no ho espera

Acords Acords
Rosalía
Intro: FAm SOL# DO# x2

FAm

Fruita SOL#roja i rodona, DO# ¿qui l'endeviFAmna?
òbviaSOL#ment, és la poma, DO#
que està prohibiFAmda.
I si SOL#només la mires DO#
et salvariFAmes,
però senSOL#se mossegar. DO#

This FAmghost's still aSOL#live,
DO#I’m still alive.
Està FAmmés viva que SOL#mai,
DO#més viva que mai.

FAmThrough my body,
SOL#you can see the DO#light.
FAmBruise me up,
I'll SOL#eat all my DO#pride.
I FAmknow that I was
DO#made to diviSOL#niRE#ze
outFAmside DO#me, inSOL#side RE#me,
outFAmside DO#me, inSOL#side RE#me.

FAmDe tu sempre té gana,
tu ets el rei que la mana,
DO#maj7se sent més estimada
en el vertigen del cos.
FAmUna absència que sàcia,
perseguint la gràcia,
DO#maj7el dolor, una delícia,
la divina buidor.

I els rajos de la FAmlluna
la nodreixen de freDO#maj7dor,
i privar-se és la indulFAmgència
que practica per aDO#maj7mor.

SOL#Each verteFAmbra
reDO#veals a mystery,
SOL#pray on my FAmspine
it's a DOrosary.

FAmThrough my body,
SOL#you can see the DO#light.
FAmBruise me up,
I'll SOL#eat all my DO#pride.
I FAmknow that I was
DO#made to diviSOL#niRE#ze
outFAmside DO#me, inSOL#side RE#me,
outFAmside DO#me, inSOL#side RE#me.

LA#mLes DOmlínies del seu DO#cos
MIms'estan desdibuiFAmxant
RE#fins a la fronDO#tera,
no tothom l’entenLA#mdrà
i DOella no ho esDO#pera.
DOPensen que es el fiFAmnal,
RE#però tot just coDO#mença.

FAmThrough my body,
SOL#you can see the DO#light.
FAmBruise me up,
I'll SOL#eat all my DO#pride.
I FAmknow that I was
DO#made to diviSOL#niRE#ze
outFAmside DO#me, inSOL#side RE#me,
outFAmside DO#me, inSOL#side RE#me.

FAm SOL# DO# x2

