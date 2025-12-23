En positiu millor (Acords)

Que comença a fer-se molt pesat

Pau Vallvé
Intro: DO

DOSer sarcàstic és molt guai.
Criticar-ho tot d'enREmtrada
et fa semFAmblar intereDOssant.
Però a la llarga fas mol pal
i a més desprens trisREmtor
i una inseFAmguretat bruDOtal.

I si paFArem de critiSOLcar
d'enveDOjar i rondiLAmnar
que coREmmença a fer-se SOLmolt peDOsat.DO7
És molt FAmés intereSOLssant
consDOtruir i propoLAmsar
arremanREmguem-nos i suSOLmem, si us DOplau.

DOTots hi hem caigut mil cops,
però un atrau allò que sREmembra,
així que en FAmpositiu miDOllor.
I a DOmés, és un acte exponencial
i és molt més vaREmlenta
i revolucioFAmnària la bonDOdat.

Va, paFArem de critiSOLcar
d'enveDOjar i rondiLAmnar
que coREmmença a fer-se SOLmolt peDOsat.DO7
És molt FAmés intereSOLssant
consDOtruir i propoLAmsar
arremanREmguem-nos i suSOLmem, si us DOplau.

FA SOL DO LAm REm SOLDO DO7

FA SOL DO LAm REm SOLDO

 

 

 

