REmSón les sis del dematí i els carrers no tenSOLmen cara. DOEl món sembla desolat com un nen FAsense la mare. LA#El sol tardarà en sortir i ens farà acceptar el miSOLmracle REmd'un dia nou repeLAtint un dia com tots els REmaltres.
REmRere queda ja l'ahir, però l'avui encara SOLmtarda. DOPels volts de la línia cinc he apurat uFAna calada. LA#I pujo a un metro de nit que es fa clar a REmcada LAparada.
LA#I el priDOmer matinaREmdorLA# i l'úlDOtim de Titus REmKarpa LA#m'assenDOyalen amb el REmdit i em renyen amb la miLA#rada. I LA#mai haDOvia estat tan diREmfícil LA#enDOganFAyar-te.
REmTinc algun missatge teu, millor conteSOLmstar-te’l ara. DODir-te: "Carinyo, estic bé, no volFAia preocupar-te". LA#Però com s'escriu lo de SOLmmés? Com cabran a dins un LAWhatsApp les carícies, els petons que avui li he donat a REmun altre?
REmI aquells crits fugint per un pati de SOLmllums de l'Eixample. DOCom t'escriuré tot això si amb prou FAfeines sé paraules? LA#Sé cigarro, sé cafè, sé croiREmssant de xocoLAlata.
LA#M'he creDOuat sortint delREm forn LA#el veDOí de sota REmcasa LA#i he miDOrat de baixar el REmfront, però m'ho ha vist només miLA#rar-me que LA#mai haDOvia estat tan difíREmcil LA#enDOganyFAar-te.
LA#Potser mai sabrem del DOcert si val o no val la REmpena.LAm7 LA#Alguns cops tinc mal de DOcap, d'altres muntaré una eREmscena.LAm7 LA#Em preguntes per la DOnit, per un dit, per una esREmquena.LAm7 LA#Però tu què saps del desig que em corre per dins les LAvenes?
LA#Però aDOquesta nit d'aREmvui LA#crec que DOmai sabré expliREmcar-la. LA#I ara DOque em mires als REmulls crec que pots endeviLA#nar-me que LA#mai haDOvia estat tan diREmfícil LA#enDOgaFAnyar-te.
Comparteix la publicació
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.