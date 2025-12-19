Estimar-te com la terra (Acords)

Estimar-te com la terra que fa viure els cirerers

Ginestà
Celleta al 3r trast
 
Intro: FA

FASé morir i sé viuDOre,
Sé fer pondre el meu sMIol.
Sé fer mal, sóc de vidLAmre.
Sóc guspira, estel i caFArícia.

Faig del drama tres muntDOanyes,
faig allò que tots esMIperen,
faig i roures, branques tLAmendres.

Sóc al terra amb l’herba secFAa.
És quan dormo que hi veig clDOar,
és la brisa i la marMIea,
és com taronges d’AlcanLAmar.

Sóc tardors i primaFAveres.
Si m’ensorro fes-ne rDOunes,
no m’enterris a l’arMIena,
si és delicte no guanLAmyar,

jo no vull aquesta conFAdemna.
I per lliure vull un paDOís,
i per seure una voMIrera.
Per somiar, que véns amb LAmmi,

per no perdre’m la dreceFAra.
Al meu pit un cor sencDOer,
a l’estomac papalMIlones,
a les mans fruits d’esbarLAmzer

DOI al record les tardes bSOLones,
i cançons a mig deLAmsfer,

el gat vell que m’ha vist créixer
o fer el punki pel caDOrrer.

Treballar els caps de setSOLmana

i no veure’t els feiners:
estimar-te com la tLAmerra

que fa viure els cirerers.


MIm7LAmMIm7LAmx2

FAPels moments de dubDOte,
pel món que tinc al cMIap.
Per quan era invenLAmcible,
i la por era un fracFAàs.

Els vells salten les barrDOeres,
i tot torna a comenMIçar,
i els nens seuen a les plLAmaces.

DOI nosaltres a aquell bSOLar,
i la gent que sempre cLAmorre,
avui para a saluLAmdar
i el meu cor segueix en ordDOre.

Viu de lluites quotidSOLianes,
mentre estripa el que fa mLAmal.

I l’escalfes si m’abraces.

DOI al record les tardes bSOLones,
i cançons a mig deLAmsfer,

el gat vell que m’ha vist créixer
o fer el punki pel caDOrrer.

Treballar els caps de setSOLmana
i no veure’t els feinLAmers:

estimar-te com la terra

que fa viure els cirerers.

DOI al record les tardes bSOLones,
i cançons a mig deLAmsfer,

el gat vell que m’ha vist créixer
o fer el punki pel caDOrrer.

Treballar els caps de setSOLmana
i no veure’t els feinLAmers:

estimar-te com la terra

que fa viure els cirerers.

 

 

 

