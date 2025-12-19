Estimar-te com la terra (Acords)

Celleta al 3r trast
Intro:
FA FASé morir i sé viu DOre,
Sé fer pondre el meu s
MIol.
Sé fer mal, sóc de vid
LAmre.
Sóc guspira, estel i ca
FArícia.
Faig del drama tres munt
DOanyes,
faig allò que tots es
MIperen,
faig i roures, branques t
LAmendres.
Sóc al terra amb l’herba sec
FAa.
És quan dormo que hi veig cl
DOar,
és la brisa i la mar
MIea,
és com taronges d’Alcan
LAmar.
Sóc tardors i prima
FAveres.
Si m’ensorro fes-ne r
DOunes,
no m’enterris a l’ar
MIena,
si és delicte no guan
LAmyar,
jo no vull aquesta con
FAdemna.
I per lliure vull un pa
DOís,
i per seure una vo
MIrera.
Per somiar, que véns amb
LAmmi,
per no perdre’m la drece
FAra.
Al meu pit un cor senc
DOer,
a l’estomac papal
MIlones,
a les mans fruits d’esbar
LAmzer DOI al record les tardes b SOLones,
i cançons a mig de
LAmsfer,
el gat vell que m’ha vist créixer
o fer el punki pel ca
DOrrer.
Treballar els caps de set
SOLmana
i no veure’t els feiners:
estimar-te com la t
LAmerra
que fa viure els cirerers.
MIm7 LAm MIm7 LAmx2 FAPels moments de dub DOte,
pel món que tinc al c
MIap.
Per quan era inven
LAmcible,
i la por era un frac
FAàs.
Els vells salten les barr
DOeres,
i tot torna a comen
MIçar,
i els nens seuen a les pl
LAmaces. DOI nosaltres a aquell b SOLar,
i la gent que sempre c
LAmorre,
avui para a salu
LAmdar
i el meu cor segueix en ord
DOre.
Viu de lluites quotid
SOLianes,
mentre estripa el que fa m
LAmal.
I l’escalfes si m’abraces.
DOI al record les tardes b SOLones,
i cançons a mig de
LAmsfer,
el gat vell que m’ha vist créixer
o fer el punki pel ca
DOrrer.
Treballar els caps de set
SOLmana
i no veure’t els fein
LAmers:
estimar-te com la terra
que fa viure els cirerers.
DOI al record les tardes b SOLones,
i cançons a mig de
LAmsfer,
el gat vell que m’ha vist créixer
o fer el punki pel ca
DOrrer.
Treballar els caps de set
SOLmana
i no veure’t els fein
LAmers:
estimar-te com la terra
que fa viure els cirerers.
