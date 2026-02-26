Estrelles (Acords)

Intro:
FA FAsus4 FAAra per fi estem sols. REm7Hem recollit els plats
i els convi
SOLm7dats ja no sé ni on són. DOCrec que un parell ja dormen
al so
FAfà on arreglem el món. REm7Passen les tres i sé que em costa SOLm7rà,
però encara queda
DOnit
i no ho voldria malgas
FAtar. FAAra per fi estem sols. REm7Portes mirant-me tot el vespre
i
SOLm7ja sé què és el que vols, DOno cal parlar-ne, no hi ha pressa. FANo sé ni on tinc el nom
i
REm7no soc famós per la conversa,
pe
SOLm7rò per tu ho intenta DOré
i potser me'n surto.
LAm7Fixa't rere la fi REadd9nestra:
s'hi
LA#veuen dues es DO7trelles.
Com em mera
FAvelles,
tu i jo som com
REm7elles.
Crec que des de
SOLm7fora
fas més llum tu
DOsola.
Com a mera
FAvelles,
tu i jo som es
REm7trelles.
Crec que ens diuen "
SOLm7hola"
per com parpe
DOllegen. FAAra per fi estem sols. REm7M'has repassat les pigues
i
SOLm7jo m'he posat nerviós, DO7és per com brilles.
No
FAsé ni on tinc el nom
Passen les
LAm7b5cinc i sé que em RE7costarà,
per
SOLm7tu ho intentaré
i potser me'n
DO7surto. LAm7Fixa't rere la fi REadd9nestra:
s'hi
LA#veuen dues es DO7trelles.
Com em mera
FAvelles,
tu i jo som com
REm7elles.
Crec que des de
SOLm7fora
fas més llum tu
DOsola.
Com a mera
FAvelles,
tu i jo som es
REm7trelles.
Crec que ens diuen "
SOLm7hola"
per com parpe
DOllegen.
I
LA#el millor de tot és que DOno ens caldria dir més. FALa, la, la, la
La, la, la, la, la, la.
LA#Dues estrelles DOsom com elles. FALa, la, la, la
La, la, la, la, la, la.
LA# DO
Com em mera
FAvelles,
tu i jo som com
REm7elles.
Crec que des de
SOLm7fora
fas més llum tu
DOsola.
Com a mera
FAvelles,
tu i jo som es
REm7trelles.
Crec que ens diuen "
SOLm7hola"
per com parpe
DOllegen.
Com em mera
FAvelles,
tu i jo som com
REm7elles.
Crec que des de
SOLm7fora
fas més llum tu
DOsola.
Com a mera
FAvelles,
tu i jo som es
REm7trelles.
Crec que ens diuen "
SOLm7hola"
per com parpe
DOllegen.
