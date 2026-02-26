Estrelles (Acords)

Ara per fi estem sols

Max Navarro
Intro: FAFAsus4

FAAra per fi estem sols.
REm7Hem recollit els plats
i els conviSOLm7dats ja no sé ni on són.
DOCrec que un parell ja dormen
al soFAfà on arreglem el món.
REm7Passen les tres i sé que em costaSOLm7rà,
però encara queda DOnit
i no ho voldria malgasFAtar.

FAAra per fi estem sols.
REm7Portes mirant-me tot el vespre
i SOLm7ja sé què és el que vols,
DOno cal parlar-ne, no hi ha pressa.
FANo sé ni on tinc el nom
i REm7no soc famós per la conversa,
peSOLm7rò per tu ho intentaDO

i potser me'n surto.

LAm7Fixa't rere la fiREadd9nestra:
s'hi LA#veuen dues esDO7trelles.

Com em meraFAvelles,
tu i jo som com REm7elles.
Crec que des de SOLm7fora
fas més llum tu DOsola.

Com a meraFAvelles,
tu i jo som esREm7trelles.
Crec que ens diuen "SOLm7hola"
per com parpeDOllegen.

FAAra per fi estem sols.
REm7M'has repassat les pigues
i SOLm7jo m'he posat nerviós,
DO7és per com brilles.
No FAsé ni on tinc el nom
Passen les LAm7b5cinc i sé que em RE7costarà,
per SOLm7tu ho intentaré
i potser me'n DO7surto.

LAm7Fixa't rere la fiREadd9nestra:
s'hi LA#veuen dues esDO7trelles.

Com em meraFAvelles,
tu i jo som com REm7elles.
Crec que des de SOLm7fora
fas més llum tu DOsola.

Com a meraFAvelles,
tu i jo som esREm7trelles.
Crec que ens diuen "SOLm7hola"
per com parpeDOllegen.

I LA#el millor de tot és que
DOno ens caldria dir més.
FALa, la, la, la

La, la, la, la, la, la.

LA#Dues estrelles
DOsom com elles.
FALa, la, la, la
La, la, la, la, la, la.LA#        DO

Com em meraFAvelles,
tu i jo som com REm7elles.
Crec que des de SOLm7fora
fas més llum tu DOsola.

Com a meraFAvelles,
tu i jo som esREm7trelles.
Crec que ens diuen "SOLm7hola"
per com parpeDOllegen.

Com em meraFAvelles,
tu i jo som com REm7elles.
Crec que des de SOLm7fora
fas més llum tu DOsola.

Com a meraFAvelles,
tu i jo som esREm7trelles.
Crec que ens diuen "SOLm7hola"
per com parpeDOllegen.

Ara per fi estem sols.

