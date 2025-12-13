Estudiantina (Acords)

Guillem Gisbert
Balla la masurca - Acords i lletres de Guillem Gisbert per a guitarra i ukelele
Intro: MI FA#m SI MI FA#m SI MI

És com quedar-se mirant la lluna FA#mplena,
SIés la primera MIpor.
És la terrassa del bar on es van coFA#mnèixer
els SIestudiants sense vocaMIció.

LATenen pendent aclaSIrir-se,
SOL#mtenen pendent aclarDO#mir-se,
FA#mfer un cop de cap, deciDO#mdir-SIse.

I trenMIcar el fil mental infinit
que mai aFA#mrriba SIa cap concluMIsió.
Pobrets, aviseu-los que el món va ser,
és i serà, per FA#msempre
dels SIestudiants sense vocaLAció. SI DO#m FA#m MI

Vocació.

 

 

