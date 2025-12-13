Estudiantina (Acords)

Intro:
MI FA#m SI MI FA#m SI MI
És com quedar-se mirant la lluna
FA#mplena, SIés la primera MIpor.
És la terrassa del bar on es van co
FA#mnèixer
els
SIestudiants sense voca MIció. LATenen pendent acla SIrir-se, SOL#mtenen pendent aclar DO#mir-se, FA#mfer un cop de cap, deci DO#mdir- SIse.
I tren
MIcar el fil mental infinit
que mai a
FA#mrriba SIa cap conclu MIsió.
Pobrets, aviseu-los que el món va ser,
és i serà, per
FA#msempre
dels
SIestudiants sense voca LAció. SI DO#m FA#m MI
Vocació.
