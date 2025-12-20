Ets Itàlia (Acords)

Sidonie
Celleta al 2n trast.
Si voleu tocar sense celleta i en el to original, només cal que pugeu 2 semitons.

Intro: SOL MIm7 DOadd9 RE x2

SOL He beMIm7gut a gloLAm7pades tot DOel que m'has serSOLvit.
Però tinc MIm7set i tinc LAm7gana, aiDOxò no té fi.
T'agraSOLeixo tots els dies de les MIm7llunes infinites.
T'agraLAm7eixo tots els vespres vora el DOmar d'onada fina.
Fent caSOLmins de Llombardia, escolMIm7tant la nostra Mina.
Les esLAm7trelles s'encenien com els DOmaj7ulls de la Sofia. DOadd9

SOL He visMIm7cut tantes DOadd9vides.
He REvist les ciutats i les SOLnits.
Però és noMIm7més quan em DOadd9mires,
que REsento que ja em puc moSOLrir.
DOSento que REja em puc SOLmorir.
DOSento que REja em puc SOLmorir.

SOL MIm7 DOadd9 RE x2

SOL Em postraMIm7ré quan aLAm7rribi, DObesaré els teus SOLpeus.
ExtasiMIm7at i amb deLAm7liris i DOun fil de veu.
ObriSOLràs totes les portes com si MIm7fossis una droga.
SentiLAm7ràs algunes coses que et faDOran tornar mig boja.
Sempre SOLteva la Florència que va emMIm7malaltir l'Stendhal.
És diLAm7vina la comèdia, tu ets DOmaj7Roma i ets eterna. DOadd9

SOL He visMIm7cut tantes DOadd9vides.
He REvist les ciutats i les SOLnits.
Però és noMIm7més quan em DOadd9mires,
que REsento que ja em puc moSOLrir.
SOL He visMIm7cut tantes DOadd9vides.
He REvist les ciutats i les SOLnits.
Però és noMIm7més quan em DOadd9mires,
que REsento que ja em puc moSOLrir.
DOSento que REja em puc SOLmorir.
DOSento que REja em puc SOLmorir.

SOL MIm7 DOadd9 RE x2

SOLLa-la-la-la, MIm7la-la-la-la-DOadd9la.
La-REla-la, la-la-la, la.
SOLLa-la-la-la, MIm7la-la-la-la-DOadd9la.
La-REla-la, la-la-la, la-SOLla.

 

 

 

