Celleta al 2n trast.
Si voleu tocar sense celleta i en el to original, només cal que pugeu 2 semitons.
Intro:
SOL MIm7 DOadd9 RE x2 SOL He be MIm7gut a glo LAm7pades tot DOel que m'has ser SOLvit.
Però tinc
MIm7set i tinc LAm7gana, ai DOxò no té fi.
T'agra
SOLeixo tots els dies de les MIm7llunes infinites.
T'agra
LAm7eixo tots els vespres vora el DOmar d'onada fina.
Fent ca
SOLmins de Llombardia, escol MIm7tant la nostra Mina.
Les es
LAm7trelles s'encenien com els DOmaj7ulls de la Sofia. DOadd9 SOL He vis MIm7cut tantes DOadd9vides.
He
REvist les ciutats i les SOLnits.
Però és no
MIm7més quan em DOadd9mires,
que
REsento que ja em puc mo SOLrir. DOSento que REja em puc SOLmorir. DOSento que REja em puc SOLmorir. SOL MIm7 DOadd9 RE x2 SOL Em postra MIm7ré quan a LAm7rribi, DObesaré els teus SOLpeus.
Extasi
MIm7at i amb de LAm7liris i DOun fil de veu.
Obri
SOLràs totes les portes com si MIm7fossis una droga.
Senti
LAm7ràs algunes coses que et fa DOran tornar mig boja.
Sempre
SOLteva la Florència que va em MIm7malaltir l'Stendhal.
És di
LAm7vina la comèdia, tu ets DOmaj7Roma i ets eterna. DOadd9 SOL He vis MIm7cut tantes DOadd9vides.
He
REvist les ciutats i les SOLnits.
Però és no
MIm7més quan em DOadd9mires,
que
REsento que ja em puc mo SOLrir. SOL He vis MIm7cut tantes DOadd9vides.
He
REvist les ciutats i les SOLnits.
Però és no
MIm7més quan em DOadd9mires,
que
REsento que ja em puc mo SOLrir. DOSento que REja em puc SOLmorir. DOSento que REja em puc SOLmorir. SOL MIm7 DOadd9 RE x2 SOLLa-la-la-la, MIm7la-la-la-la- DOadd9la.
La-
REla-la, la-la-la, la. SOLLa-la-la-la, MIm7la-la-la-la- DOadd9la.
La-
REla-la, la-la-la, la- SOLla.
