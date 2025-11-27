La fortuna (Acords)

Intro:
LA MI FA#m RE
Ja he tin
LAgut tot el que valia la pena tenir
i tot i
MIser de casa pobre sempre m'he sentit molt ric,
perquè es
FA#mtimo com un boig, perquè visc de fer cançons
i ca
REmino a poc a poc i mai he tingut massa pressa.
He sen
LAtit tot el que valia la pena sentir
i pot
MIser són massa nits que he passat sense dormir.
He fu
FA#mmat i ho deixat, he begut i m'he passat
i he estat més temps de festa que estudiant per la carrera.
Ja he es
LAtat als dos costats d'un cor tre MIncat
i tants cops m'he equivo
FA#mcat que no els podria ni compt REar. LAPerò quan m'ho he "currat" també he ence MIrtat
de ple la felicit
FA#mat i això ningú m'ho pot rob REar.
Soc la
REllebre i la tortuga i la cigala i la formiga
ho he estat tot a la vegada i faig el que em dona la gana!
LAEi! Que jo MIsoc el més ric del LAmón
que tinc
REun amor que val mi LAlions
i una for
MItuna feta de re LAcords. MI LAEi! Que tu i MIjo venim de baix de LAtot
i el que te
REnim ens ho guanyem a LApols
que això
MInostre no és un cop de LAsort. MI LA MI FA#m RE
Ja
LAtinc uns anys, però em sento com un roure. LASoc un més, però com jo no n’hi ha un altre. LAJa veurem si ens seguiran el ritme, LAtemps al temps.
Però tinc molt clar que jo no
LAsoc ningú sense aquesta família, LAels que hi són contra vent i marea, LAtots per un i un per tots la vida és LAmolt millor.
Ja m'he
LAmossegat la llengua quan calia parlar,
he estat
MIun idealista i un cínic de manual.
Vull pen
FA#msar que ho he fet bé però tampoc t’enganyaré,
no soc
REexemple de res però encara em queda marge. LAJa me les he vist de tots c MIolors
i en moments he tingut
FA#mpor però no em quedo de gen REolls. LASaps que soc un aprenent d MIe tot, potser mai seré el mill FA#mor,
però de mestres ja n’hi ha
REmolts.
Soc la
REllebre i la tortuga i la cigala i la formiga
ho he estat tot a la vegada i faig el que em dona la gana!
LAEi! Que jo MIsoc el més ric del LAmón
que tinc
REun amor que val mi LAlions
i una for
MItuna feta de re LAcords. MI LAEi! Que tu i MIjo venim de baix de LAtot
i el que te
REnim ens ho guanyem a LApols
que això
MInostre no és un cop de LAsort. MI LAEi! Que jo MIsoc el més ric del LAmón
que tinc
REun amor que val mi LAlions
i una for
MItuna feta de re LAcords. MI LAEi! Que tu i MIjo venim de baix de LAtot
i el que te
REnim ens ho guanyem a LApols
que això
MInostre no és un cop de LAsort. MI LA MI FA#m REx2
Però tinc molt clar que jo no
LAsoc ningú sense aquesta família, LAels que hi són contra vent i marea, LAtots per un i un per tots la vida és LAmolt millor.
