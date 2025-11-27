La fortuna (Acords)

Però tinc molt clar que jo no soc ningú sense aquesta família

Els Catarres
Acords i lletres de Paracaigudistes, d'Els Catarres
Intro: LAMIFA#mRE

Ja he tinLAgut tot el que valia la pena tenir
i tot i MIser de casa pobre sempre m'he sentit molt ric,
perquè esFA#mtimo com un boig, perquè visc de fer cançons
i caREmino a poc a poc i mai he tingut massa pressa.

He senLAtit tot el que valia la pena sentir
i potMIser són massa nits que he passat sense dormir.
He fuFA#mmat i ho deixat, he begut i m'he passat

i he estat més temps de festa que estudiant per la carrera.

Ja he esLAtat als dos costats d'un cor treMIncat
i tants cops m'he equivoFA#mcat que no els podria ni comptREar.
LAPerò quan m'ho he "currat" també he enceMIrtat
de ple la felicitFA#mat i això ningú m'ho pot robREar.

Soc la REllebre i la tortuga i la cigala i la formiga

ho he estat tot a la vegada i faig el que em dona la gana!

LAEi! Que jo MIsoc el més ric del LAmón
que tinc REun amor que val miLAlions
i una forMItuna feta de reLAcords.        MI

LAEi! Que tu i MIjo venim de baix de LAtot
i el que teREnim ens ho guanyem a LApols
que això MInostre no és un cop de LAsort.        MI

LAMIFA#mRE

Ja LAtinc uns anys, però em sento com un roure.
LASoc un més, però com jo no n’hi ha un altre.
LAJa veurem si ens seguiran el ritme, LAtemps al temps.

Però tinc molt clar que jo no LAsoc ningú sense aquesta família,
LAels que hi són contra vent i marea,
LAtots per un i un per tots la vida és LAmolt millor.

Ja m'he LAmossegat la llengua quan calia parlar,
he estat MIun idealista i un cínic de manual.
Vull penFA#msar que ho he fet bé però tampoc t’enganyaré,
no soc REexemple de res però encara em queda marge.

LAJa me les he vist de tots cMIolors
i en moments he tingut FA#mpor però no em quedo de genREolls.
LASaps que soc un aprenent dMIe tot, potser mai seré el millFA#mor,
però de mestres ja n’hi ha REmolts.

Soc la REllebre i la tortuga i la cigala i la formiga

ho he estat tot a la vegada i faig el que em dona la gana!

LAEi! Que jo MIsoc el més ric del LAmón
que tinc REun amor que val miLAlions
i una forMItuna feta de reLAcords.        MI

LAEi! Que tu i MIjo venim de baix de LAtot
i el que teREnim ens ho guanyem a LApols
que això MInostre no és un cop de LAsort.        MI

LAEi! Que jo MIsoc el més ric del LAmón
que tinc REun amor que val miLAlions
i una forMItuna feta de reLAcords.        MI

LAEi! Que tu i MIjo venim de baix de LAtot
i el que teREnim ens ho guanyem a LApols
que això MInostre no és un cop de LAsort.        MI

LAMIFA#mREx2

Però tinc molt clar que jo no LAsoc ningú sense aquesta família,
LAels que hi són contra vent i marea,
LAtots per un i un per tots la vida és LAmolt millor.

 

 

 

