A la freSka (Acords)

Som la Coca-cola i els Mentos

Acords Acords
Figa Flawas
LA#T'espero la REmvida
i l’espeDOmrança diu si pot torFAnar ja cap a casa.
M’ho LA#penso, que tot s’obREmlida,
tot aquest espeDOmctacle esperant que riFAguis d’una vegada.
LA#No, no soc feliç al teu coREmstat,
podria viure DOmsense tu, però FAme n'adono que no vull.
LA#Porto massa temps cansada de meraveREmllar-me,
he maDOmtat les papallones acostant-me per voler toFAcar-les.

I si LA#no, i si no, i si no m’estima,
i si REmno, i si no, i si no m’estima
a caDOmgar a la via,
a caFAgar a la via
LA#T'espero la REmvida
i l’espeDOmrança diu si pot torFAnar ja cap a casa.
M’ho LA#penso, que tot s’obREmlida,
tot aquest espeDOmctacle esperant que riFAguis d’una vegada.

Quin inLA#vento, som la cocacola i els REmmentos.
Calipso fusionat amb el DOmmento.
Sempre surt la teva cara quan FAd’altres cossos m’alimento.
LA#Estic ferit i tu ets la mediREmcina,
DOmcom un gat em llepo la feFArida.
I tu quina LA#llengua que tens, i la cara, i les dents
que REmbonic quan t’enganxo rient,
quina puta DOmràbiaFA.

LA#T'espero la REmvida
i l’espeDOmrança diu si pot torFAnar ja cap a casa.
M’ho LA#penso, que tot s’obREmlida,
tot aquest espeDOmctacle esperant que riFAguis d’una vegada.

I si LA#no, i si no, i si no m’estima,
i si REmno, i si no, i si no m’estima
a caDOmgar a la via,
a caFAgar a la via.

I LA#mira que estàs com un tren.
Tranqui que REmja no és urgent.
Aquí estaré espeDOmrant-te
pendent de si FAfem un nen.
I LA#mira que estàs com un tren.
Tranqui que REmja no és urgent.
Aquí estaré espeDOmrant-te
pendent de si FAfem un fill all night.

 

 

