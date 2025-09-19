A la freSka (Acords)

LA#T'espero la REmvida i l’espeDOmrança diu si pot torFAnar ja cap a casa. M’ho LA#penso, que tot s’obREmlida, tot aquest espeDOmctacle esperant que riFAguis d’una vegada. LA#No, no soc feliç al teu coREmstat, podria viure DOmsense tu, però FAme n'adono que no vull. LA#Porto massa temps cansada de meraveREmllar-me, he maDOmtat les papallones acostant-me per voler toFAcar-les.
I si LA#no, i si no, i si no m’estima, i si REmno, i si no, i si no m’estima a caDOmgar a la via, a caFAgar a la via LA#T'espero la REmvida i l’espeDOmrança diu si pot torFAnar ja cap a casa. M’ho LA#penso, que tot s’obREmlida, tot aquest espeDOmctacle esperant que riFAguis d’una vegada.
Quin inLA#vento, som la cocacola i els REmmentos. Calipso fusionat amb el DOmmento. Sempre surt la teva cara quan FAd’altres cossos m’alimento. LA#Estic ferit i tu ets la mediREmcina, DOmcom un gat em llepo la feFArida. I tu quina LA#llengua que tens, i la cara, i les dents que REmbonic quan t’enganxo rient, quina puta DOmràbiaFA.
LA#T'espero la REmvida i l’espeDOmrança diu si pot torFAnar ja cap a casa. M’ho LA#penso, que tot s’obREmlida, tot aquest espeDOmctacle esperant que riFAguis d’una vegada.
I si LA#no, i si no, i si no m’estima, i si REmno, i si no, i si no m’estima a caDOmgar a la via, a caFAgar a la via.
I LA#mira que estàs com un tren. Tranqui que REmja no és urgent. Aquí estaré espeDOmrant-te pendent de si FAfem un nen. I LA#mira que estàs com un tren. Tranqui que REmja no és urgent. Aquí estaré espeDOmrant-te pendent de si FAfem un fill all night.
