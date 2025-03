Gat rumberu (Acords)

SIm I en una altra vida vaig ser estu LA diant

tirant tirant, i anar tirant.

Pa SOL tada al cul, roba a la porta,

m'ha RE ré d'espav LA ilar.



SIm Vaig voler salvar cent vides

amb LA el casc de bomber,

però tot SOL just en duia quatre

i el RE foc se m'endu LA gué.



SIm Serà que no he nascut

per ser un LA heroi.

Ser SOL à el destí, serà la sort,

ja LA no tinc solució.



Perquè sóc el RE gat, el gat rum FA#m beru.

Ni po SOL eta ni estudiant,

ni pa LA gès ni advocat.

Perquè sóc el RE gat, el gat rum FA#m beru.

Ni bom SOL ber ni conseller

de la LA Generalitat.



Ti SIm rant tirant i anar tirant.

Tirant tirant i anar tirant.

Ti LA rant tirant i anar tirant.

Tirant tirant i anar tirant.



SIm Sóc incomformista o és

que em LA falta decisió.

SOL He gastat sis vides

i ara em RE quedala pi LA tjor.



SIm Al carrer sempre s'hi està bé

quan no LA queda lloc on anar.

La SOL rumba em dóna trampera

i LA ara no puc triar.



Perquè sóc el RE gat, el gat rum FA#m beru.

Ni po SOL eta ni estudiant,

ni pa LA gès ni advocat.

Perquè sóc el RE gat, el gat rum FA#m beru.

Ni bom SOL ber ni conseller

de la LA Generalitat.



Perquè sóc el RE gat, el gat rum FA#m beru.

i em tiren mo SOL nedes al som LA brero.

Perquè sóc el RE gat, el gat dispa FA#m rat,

aquell que SOL balla pel LA terrat.



Perquè sóc el RE gat, el gat rum FA#m beru.

i em tiren mo SOL nedes al som LA brero.

Perquè sóc el RE gat, el gat dispa FA#m rat,

aquell que SOL balla pel LA terrat.



RE FA#m SOL LA x2



Perquè sóc el RE gat, el gat rum FA#m beru.

i em tiren mo SOL nedes al som LA brero.

Perquè sóc el RE gat, el gat dispa FA#m rat,

aquell que SOL balla pel LA terrat.



Perquè sóc el RE gat, el gat rum FA#m beru.

i em tiren mo SOL nedes al som LA brero.

Perquè sóc el RE gat, el gat dispa FA#m rat,

aquell que SOL balla pel LA terrat.