Ha plogut des de llavors (Acords)

Intro:
RE SOL SIm LA
És veri
REtat que vaig pro SOLmetre’t
que ani
SImria amb tu a l'a LAbisme.
És ver
REitat que vaig jur SOLar-te
fer, de
SImcor, l'últim es LAforç.
Per re
SOLfer la nostra REvida.
Per mi
SOLrar de ser m REillors.
I he pen
SOLsat tants cops d'esc MI7riure’t
i env
LAiar-te molts records.
Però ha plogut des de llavors.
RE SOL SIm LA
I hi ha
REdies que t’en SOLyoro,
creu-me
SImque ara encara em LApassa.
I he
REprovat de tornar a c SOLasa
seguint
SImles marques dels LApins.
Cap a
SOLles nits a la REplatja,
cap als
SOLsomnis transal REpins,
cap als
SOLtalls de pa amb for MI7matge
regats
LAamb els millors vins.
Però ha plogut des de llavors
i no hi ha rastre dels camins.
RE SOL SIm LA
Quants
REcops m'han sorprès les SOLpasses
pels
SImcarrers per on pa LAssàvem.
Quants
REcops he mirat en SOLrere
i he cai
SImgut en els vells LAtrucs.
De
SOLjurar que t'esti REmava,
de dir ho
SOLfaig tan bé com REpuc.
De per
SOLsempre ha de mar MI7car-me
el que
LAde tu encara duc.
Però
SOLha plogut des REde lla SImvors
i he tro
MImbat nou LAaixo REpluc. RE SOL SIm LA SOL
Li vaig
REoferir un pa SOLraigües
i em va
SImdir que no el vo LAlia.
Que esta
REva tan encan SOLtada
amb aquell
SImplany de fi d'es LAtiu.
I no em
SOLquedaven par REaules
per pre
SOLguntar com et REdius.
Com re
SOLcordo aquelles MI7 tardes,
mai no
LAm'he sentit tan viu.
Però
SOLha plogut des REde lla SImvors
i tot s'ho
MImha empor LAtat el r REiu.
Però
SOLha plogut des REde lla SImvors
i tot s'ho
MImha empor LAtat el r REiu. RE SOL SIm LA SOL
