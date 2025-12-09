Hauries hagut de venir (Acords)

Va ser un vent gelat baixant de França

Intro: RE#m DO# SI LA# x2
RE#mVa ser un vent gelat baixant de DO#França
SIque va bellugar les branques LA#un instant?
RE#mVa ser un vent gelat baixant de DO#França
SIque va bellugar-les,
o un deLA#sig guiant les teves mans?

RE#mEren dues gotes de roDO#sada
SIque brillaven al final del LA#carreró?
RE#mEren dues gotes de roDO#sada
SIo vam veure els teus ullets,
a LA#l’ombra, pidolant aprovaRE#mció?

Hauries hagut de veDO#nir,
passar sense cap comproSImís,
però et feia molta verLA#gonya,
va ser més senzill aiRE#mxí.
Hauries hagut de veDO#nir,
podria haver estat diverSItit,
però estaves mort de verLA#gonya.

SOL#mDels tres joves DO#aspirants
aviat van queFA#dar-ne dos.
No van caure el RE#mruc, ni el vil,
va caure el vergoSOL#mnyós, ósDO#, ósRE#m.

RE#mVan ser aquelles excel·lents veDO#tllades,
SIen tu no pensàvem, no t’enLA#ganyaré.
RE#mVan ser aquelles excel·lents veDO#tllades,
SIcomprendràs que vam trobar miLA#llors activitats per fer.

RE#mEren llamps anticipant temDO#pesta
SIque incendiaven les parets delLA# menjador?
RE#mEren llamps anticipant temDO#pesta
SIo els fars del teu cotxe quan vas LA#prendre, finalment, la deciRE#msió?

Hauries hagut de veDO#nir,
passar sense cap comproSImís,
però et feia molta verLA#gonya,
va ser més senzill aiRE#mxí.
Hauries hagut de veDO#nir,
podria haver estat diverSItit,
però estaves mort de verLA#gonya.

SOL#mDels tres joves DO#aspirants
aviat van queFA#dar-ne dos.
No van caure el RE#mruc, ni el vil,
va caure el vergoSOL#mnyós.

Dels tres joves DO#aspirants
aviat van queFA#dar-ne dos.
No van caure el RE#mruc, ni el vil,
va caure el verSOL#mgonyós, óDO#s, óFA#s, ósRE#m.

SOL#m DO# FA# RE#m SOL#m

Vergonya d’iDO#maginar,
vergonya de FA#construir,
d’alçar-te i deRE#mixar-nos clar
que estaves bé aSOL#mquí.
Vergonya de DO#prosperar,
vergonya de preFA#ferir,
d’incloure’t i confiar
un seRE#mgon en el destí.
SOL#mVergonya DO#com un mirall
convex que et FA#va acomplexant,
vergonya com RE#mel ball d’un
penjoll hipnotitSOL#mzant.

DO# FA# RE#m

 

 

 

