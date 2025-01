L'home que va matar Liberty Valance

Intro:

DO#m MI



DO#m L'home que va matar MI a Liberty Valance,

DO#m l'home que tothom estima, MI però que en veritat

no va fer DO#m res per ser estimat,

sols era MI allà, i ara tothom vol felicitar.



DO#m MI DO#m MI



DO#m L'home que va matar MI a Liberty Valance,

DO#m l'home que tothom estima, MI però que en veritat

no va fer DO#m res per ser estimat,

sols era MI allà i ara no saps com li pots explicar.



FA#m I quan per un no en dones un LA duro,

t'acaba sorp MI nent.

FA#m I quan fa una bona ne LA vada,

els nens estan con MI tents.



DO#m MI DO#m MI



DO#m L'home que va matar MI a Liberty Valance,

DO#m l'home que cada dia se't fa més estrany,

MI que et fa el sopar, que viu amb tu,

DO#m que és sempre allà, però que ara MI no fa riure com abans.



FA#m I aquí el més burro fa re LA llotges

i espera el seu mo MI ment.

FA#m I a la ciutat la gent s'es LA tima

de forma interm MI itent.



FA#m I quan la gent mira Per LA didos

no pot pensar en res M-més.

FA#m I quan fa vent tots els pa LA raigües

queden a l'inre MI vés,



DO#m MI DO#m MI



FA#m I això és tant veritat, amiga LA meva,

com que sempre se'ns MI mor la bona gent,

FA#m com que totes les guapes són cam LA breres

o algun dia ho vau MI ser.



FA#m I això és tant veritat, amiga LA meva MI ,

FA#m com que totes les guapes són cam LA breres

o ho acabareu MI sent.



DO#m MI DO#m MI x2