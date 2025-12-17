Hui la liem (Acords)

Els dimonis hem portat

Acords Acords
Auxili
Tresors - Acords i lletres d'Auxili per a guitarra i ukelele
Tresors - Acords i lletres d'Auxili per a guitarra i ukelele
Intro: SIM MI SIM MI x6

SIMMira com rebenta l’auela a aplaudir
quMIan veu passar borratxo al seu fill desfilant
amb SIMdos guàrdia civils i un municipal,
MIl’alcalde representant.

SIMMira l’animal com camina cara avall,
maltractat, MIclar reflex d’un estat estanSIMcat
amb l’església hem toMIpat
anti party en prime time.

SIMFesta que apesta com la pasta que alimenta
MImissa i processó, reggaetonto, retreta.
SIMMira com desfila l’agonia bajo palio,
MIpuja el morenet i mor l’agost.

Festes sexiSIMstes, privades, imposades,
capitalisMItes, feixistes, castellanes.
SIMFesta de "toro" y orquesta,
MIfesta que no ens representa.

SOLI en la plaça de dalt, REres havia canviat.
FA#Hem heretat la historieta podrida d’un temps passat.
SOLI en la plaça de dalt, REres havia canviat.
FA#Hem heretat la historieta podrida d’un temps passat.

Hui la liSIMem,
nosaltres desfiMIlem,
la barca recupeSIMrem.
Hui tornem a celebrar a contracoMIrrent.

Hui la liSIMem,
nosaltres desfiMIlem,
la barca recupeSIMrem.
Hui tornem a celebrar a contracoMIrrent.

SIM MI SIM MI x4

Ahí va la boSIMna, la banda sona,
filada mixta, MImuixeranga que esborrona.
Davant la SIMmoma capitejant,
portem cabet MIi una esquadra de gegants.

La barca és SIMnostra, ningú l’enfonsa.
Portem el MIfoc de la foguera
i la veta per al ball.
EscSIMolta, els dimonis hem tornMIat,
anti party-time time.

SIMFesta que apesta com la pasta que alimenta.
MIReina, tradició, pasdoble, peineta,
SIMla neteta acosada en la verbena,
MImassa maxito fanfarró, poca condemna.

SIMFestes sexistes, privades, imposades,
MIcapitalistes, feixistes, castellanes.
SIMFesta de "toro" y orquesta,
MIfesta que no ens representa.

SOLPerò a la plaça de baix, REtot estava canviant,
FA#ens repartíem la festa, un tresor per recuperar.
SOLAcí, a la plaça de baix, REara tot ha canviat.
FA#-Defensarem esta festa, el tresor que hem recuperat.

Hui la liSIMem,
nosaltres desfiMIlem,
la barca recupeSIMrem.
Hui tornem a celebrar a contracoMIrrent.

Hui la liSIMem,
nosaltres desfiMIlem,
la barca recupeSIMrem.
Hui tornem a celebrar a contracoMIrrent.

Hui la liSIMem,
nosaltres desfiMIlem,
la barca recupeSIMrem.
Hui tornem a celebrar a contracoMIrrent.

Hui la liSIMem,
nosaltres desfiMIlem,
la barca recupeSIMrem.
Hui tornem a celebrar a contracoMIrrent.


SIM MI SIM MI

 

 

 

Separation
Subscriu-te al nostre butlletí
Subscriu-te al butlletí de Catorze i estigues al dia de les últimes novetats
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi
Dona suport a Catorze
Catorze és una plataforma de creació i difusió cultural, en positiu i en català. Si t'agrada el que fem, ajuda'ns a continuar.
Dona suport a Catorze