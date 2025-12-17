Hui la liem (Acords)

Intro:
SIM MI SIM MI x6 SIMMira com rebenta l’auela a aplaudir
qu
MIan veu passar borratxo al seu fill desfilant
amb
SIMdos guàrdia civils i un municipal, MIl’alcalde representant. SIMMira l’animal com camina cara avall,
maltractat,
MIclar reflex d’un estat estan SIMcat
amb l’església hem to
MIpat
anti party en prime time.
SIMFesta que apesta com la pasta que alimenta MImissa i processó, reggaetonto, retreta. SIMMira com desfila l’agonia bajo palio, MIpuja el morenet i mor l’agost.
Festes sexi
SIMstes, privades, imposades,
capitalis
MItes, feixistes, castellanes. SIMFesta de "toro" y orquesta, MIfesta que no ens representa. SOLI en la plaça de dalt, REres havia canviat. FA#Hem heretat la historieta podrida d’un temps passat. SOLI en la plaça de dalt, REres havia canviat. FA#Hem heretat la historieta podrida d’un temps passat.
Hui la li
SIMem,
nosaltres desfi
MIlem,
la barca recupe
SIMrem.
Hui tornem a celebrar a contraco
MIrrent.
Hui la li
SIMem,
nosaltres desfi
MIlem,
la barca recupe
SIMrem.
Hui tornem a celebrar a contraco
MIrrent. SIM MI SIM MI x4
Ahí va la bo
SIMna, la banda sona,
filada mixta,
MImuixeranga que esborrona.
Davant la
SIMmoma capitejant,
portem cabet
MIi una esquadra de gegants.
La barca és
SIMnostra, ningú l’enfonsa.
Portem el
MIfoc de la foguera
i la veta per al ball.
Esc
SIMolta, els dimonis hem torn MIat,
anti party-time time.
SIMFesta que apesta com la pasta que alimenta. MIReina, tradició, pasdoble, peineta, SIMla neteta acosada en la verbena, MImassa maxito fanfarró, poca condemna. SIMFestes sexistes, privades, imposades, MIcapitalistes, feixistes, castellanes. SIMFesta de "toro" y orquesta, MIfesta que no ens representa. SOLPerò a la plaça de baix, REtot estava canviant, FA#ens repartíem la festa, un tresor per recuperar. SOLAcí, a la plaça de baix, REara tot ha canviat. FA#-Defensarem esta festa, el tresor que hem recuperat.em,
