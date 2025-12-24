Ja dormiré (feat. Figa flawas) (Acords)

Ha estat un any molt dur

La fúmiga
Tot està per fer - Acords i lletres de La fúmiga per a guitarra i ukelele
Intro: FA SOL LAm MI

A FAcasa em pregunten
per SOLquè vaig arribar tan tard.
Que FAtinc els ulls MIrojos,
que iLAmgual deuria descansar.

Qui queda a eixes hores?
Què SOLfeu quan tot està tancat?
Que FAhui no és diMIssabte,
que no saps ni en quin dia estàs.

LAmNo me ratlles, no me no me ratlles.
SOLPorte un mal de cap que no me l’acabe.
FAAra ja tinc fam, posa’m MIunes braves.
LAmNo me ratlles, no me no me ratlles.
AnirSOLé avisant-vos cada 4 hores.
Ja FAm’he oblidat, em MIvan a matar.

FAEstic fent-SOLho per mi.
Ha esDOtat un any molt LAmdur.
FAPer fi ho he acSOLonseguit.
Jo DOja no pense,
jo ja no pense,
jo MIja no pense en tu.

I no em busqueu, que jo no estic.
Ja dormiré quan s’acabe l’estiu.

FA SOL DO MI
FA SOL LAm MI

LAmEncara SOLno acaba.
FAEm MIpiten les oLAmrelles, sento flautes.
T’has enterat? SOLJa han arribat.
FALes MImales llengües.

FeroçLAmment ens aSOLmàvem
FAdel matí a la nit, del matí a la MInit.
Rera teu m’enSOLredava
FAdel matí a la MInit, del LAmmatí a la nit.

FAEstic fentSOLtot per mi.
Ha esDOtat un any molt LAmdur.
FAPer fi ho he acSOLonseguit.
Jo DOja no penso,
jo ja no penso,
jo MIja no penso en tu.

I no em busqueu, que jo no estic.
Ja dormiré quan s’acabe l’estiu.

FA SOL DO MI
FA SOL LAm MI

LAm SOL FA MI LAm

I no em busqueu, que jo no estic.
Ja dormiré quan s’acabe l’estiu.

FA SOL DO MI
FA SOL LAm MI

 

 

 

Separation
