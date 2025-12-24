Ja dormiré (feat. Figa flawas) (Acords)

Intro:
FA SOL LAm MI
A
FAcasa em pregunten
per
SOLquè vaig arribar tan tard.
Que
FAtinc els ulls MIrojos,
que i
LAmgual deuria descansar.
Qui queda a eixes hores?
Què
SOLfeu quan tot està tancat?
Que
FAhui no és di MIssabte,
que no saps ni en quin dia estàs.
LAmNo me ratlles, no me no me ratlles. SOLPorte un mal de cap que no me l’acabe. FAAra ja tinc fam, posa’m MIunes braves. LAmNo me ratlles, no me no me ratlles.
Anir
SOLé avisant-vos cada 4 hores.
Ja
FAm’he oblidat, em MIvan a matar. FAEstic fent- SOLho per mi.
Ha es
DOtat un any molt LAmdur. FAPer fi ho he ac SOLonseguit.
Jo
DOja no pense,
jo ja no pense,
jo
MIja no pense en tu.
I no em busqueu, que jo no estic.
Ja dormiré quan s’acabe l’estiu.
FA SOL DO MI FA SOL LAm MI LAmEncara SOLno acaba. FAEm MIpiten les o LAmrelles, sento flautes.
T’has enterat?
SOLJa han arribat. FALes MImales llengües.
Feroç
LAmment ens a SOLmàvem FAdel matí a la nit, del matí a la MInit.
Rera teu m’en
SOLredava FAdel matí a la MInit, del LAmmatí a la nit. FAEstic fent SOLtot per mi.
Ha es
DOtat un any molt LAmdur. FAPer fi ho he ac SOLonseguit.
Jo
DOja no penso,
jo ja no penso,
jo
MIja no penso en tu.
I no em busqueu, que jo no estic.
Ja dormiré quan s’acabe l’estiu.
FA SOL DO MI FA SOL LAm MI LAm SOL FA MI LAm
I no em busqueu, que jo no estic.
Ja dormiré quan s’acabe l’estiu.
FA SOL DO MI FA SOL LAm MI
