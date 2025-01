Per mars i muntanyes

Si del DO món tots els de SOL sitjos

en pogués triar RE un de MIm sol

jo vol DO dria ser en son SOL goku,

jo vol RE dria ser un heroi.

Per po DO der anar amb núvol SOL kinton.

Tenir càps RE ules hoi- MIm poi

I tocar- DO te les cal SOL cetes.

Compro RE var que no ets un noi.



DO SOL x2



I anar a DO cal fullet tor SOL tuga,

i entre RE nar-me pel tor MIm neig.

Fer pels DO arbres ziga- SOL zaga,

i al ma RE tí repartir llet.

I que em DO surti el kame- SOL hame

i gua RE nyar tots els do MIm lents

perquè DO dormis ben tran SOL quil·la

i els dos RE siguem prou valents.



Per volar MIm per mars I mun SIm tanyes

i per DO tot l’uni SOL vers.

Inten MIm tant aconse SIm guir

la bola de DO drac.



DO SOL x8



DO Hem de dormir SOL ben desperts.

DO No somiar mai SOL el mateix.

DO Hem de dormir SOL ben desperts.

DO No somiar mai SOL el mateix.

DO Hem de dormir SOL ben desperts.

DO No somiar mai SOL el mateix.

DO Hem de dormir SOL ben desperts.

DO No somiar mai SOL el mateix.