Millor amb ell (Acords)

Intro: FA LAm LA#x2

FADe cop tot m’ha fet posar tan trist i
tot se m’ha fet tan feliç de sobte.
LAmTot deu ser perquè t’he vist,
i si t’he LA#vist
lo demés què importa.
FAI ara el món em sembla tan bonic i
la meva pobra vida tan toLAmrta.
Ai, ai,LA#ai.

FAPerquè no era l’hora, no estava previst
LAmque l’amor d’imprevist
LA#em truqués a la DOporta.

I he deixLA#at que entri amb força
que DOinundi la casa
i que FAfaci volar LAmamunt els LA#ocells.
Perquè els miris com giren
i et DOfaci amb el dit
FApiruetes a LAmdintre del LA#palmell.
Fins que SOLmoblidis que has de
tornar a DOcasa de nit
i que FAavui potser no LAmtenim LA#remei.
Però no em facis DOcas
perquè els FAdos ja sabrLAmem que estarLA#às
DOmillor amb FAell.

FAJa veus com porto la meva vida,
que soc un burro, un immadur i un vago.
LAmTe n’aniràs amb el noi que t’estima,
LA#o el que s’ofega amb el penúltim trago.
FANo vull que em miris amb els ulls que em mires,
no vull que tot això se’ns posi raLAmro.
Ai, ai, LA#ai.

Què FAfaré amb aquests llaços que ens tenen lligats,
si l’amLAmor ha arribat, LA#jo li obriré els dos braDOços.

Per LA#poder abraçar amb força
tot DOaquest neguit,
que FAsé que alguna LAmnit t’inunda el LA#cervell.
Perquè em diguis rient que noDOmés som amics
mentre em FAbusques els LAmulls entre el LA#serrell.
I SOLmparlem en el nostre DOllenguatge prohibit
que FAparlem sense LAmparlar i LA#t’entendré.
I sé que DOm'entendràs.
Però els FAdos entendrLAmem que estarLA#às
DOmillor amb FAell.

FALAmLA# x2

LAmAi, ai, ai, LA#ai.
I ara és FAtot tan perfecte i tan equivocat.
Quan LAml’amor ha arribat, LA#jo li he obert la DOfinestra.

I he LA#deixat que entri a casa,
DOque assequi la roba
I que ens FAfaci remLAmolins als caLA#bells.
Perquè estiguis tranquil·la i DOet pugui llegir
un FAfutur a les LAmlínies del LA#palmell.
Que ens SOLmexpliqui que avui serà la DOnostra nit
i que FAsom així, LAmno tenim LA#remei.
Però deixa’m anar el DObraç
perquè FAels dos ja hem LAmentès que LA#estaràs
DOmillor amb FAell.

 

