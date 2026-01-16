Millor amb ell (Acords)

Intro:
FA LAm LA#x2 FADe cop tot m’ha fet posar tan trist i
tot se m’ha fet tan feliç de sobte.
LAmTot deu ser perquè t’he vist,
i si t’he
LA#vist
lo demés què importa.
FAI ara el món em sembla tan bonic i
la meva pobra vida tan to
LAmrta.
Ai, ai,
LA#ai. FAPerquè no era l’hora, no estava previst LAmque l’amor d’imprevist LA#em truqués a la DOporta.
I he deix
LA#at que entri amb força
que
DOinundi la casa
i que
FAfaci volar LAmamunt els LA#ocells.
Perquè els miris com giren
i et
DOfaci amb el dit FApiruetes a LAmdintre del LA#palmell.
Fins que
SOLmoblidis que has de
tornar a
DOcasa de nit
i que
FAavui potser no LAmtenim LA#remei.
Però no em facis
DOcas
perquè els
FAdos ja sabr LAmem que estar LA#às DOmillor amb FAell. FAJa veus com porto la meva vida,
que soc un burro, un immadur i un vago.
LAmTe n’aniràs amb el noi que t’estima, LA#o el que s’ofega amb el penúltim trago. FANo vull que em miris amb els ulls que em mires,
no vull que tot això se’ns posi ra
LAmro.
Ai, ai,
LA#ai.
Què
FAfaré amb aquests llaços que ens tenen lligats,
si l’am
LAmor ha arribat, LA#jo li obriré els dos bra DOços.
Per
LA#poder abraçar amb força
tot
DOaquest neguit,
que
FAsé que alguna LAmnit t’inunda el LA#cervell.
Perquè em diguis rient que no
DOmés som amics
mentre em
FAbusques els LAmulls entre el LA#serrell.
I
SOLmparlem en el nostre DOllenguatge prohibit
que
FAparlem sense LAmparlar i LA#t’entendré.
I sé que
DOm'entendràs.
Però els
FAdos entendr LAmem que estar LA#às DOmillor amb FAell. FA LAm LA# x2 LAmAi, ai, ai, LA#ai.
I ara és
FAtot tan perfecte i tan equivocat.
Quan
LAml’amor ha arribat, LA#jo li he obert la DOfinestra.
I he
LA#deixat que entri a casa, DOque assequi la roba
I que ens
FAfaci rem LAmolins als ca LA#bells.
Perquè estiguis tranquil·la i
DOet pugui llegir
un
FAfutur a les LAmlínies del LA#palmell.
Que ens
SOLmexpliqui que avui serà la DOnostra nit
i que
FAsom així, LAmno tenim LA#remei.
Però deixa’m anar el
DObraç
perquè
FAels dos ja hem LAmentès que LA#estaràs DOmillor amb FAell.
