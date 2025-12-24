Mr Fireman (Acords)

Intro:
MIm SIm x2
Mr.
MImFireman, please let fire SImburn this world down.
Mr.
MImFireman, please let fire SImburn this world down.
Han jug
MImat a la batalla, han destruït el món sencer,
i ara
SImquè?
Van fer-se
MImla casa de palla i ara bufa bufa el vent
i ara
SImquè?
I és que ells han
MImdividit el cel
posant fronteres i ara aquí ja ningú
SImcreu.
S′han a
MImpoderat del cel
els mateixos que ens penjaven de la
SImcreu.
Mr.
MImFireman, please let fire SImburn the world down.
Mr.
MImFireman. SIm MIm SIm x6
Fire
MImbabylon, oh fire, fire, fire SImbabylon.
Fire
MImbabylon. SIm
I
MImaixí a la terra com passa tots els SImcels,
no
MImés són núvols el que tapen els es SImtels.
I
MImaixí a la terra com passa tots els SImcels,
no
MImés són núvols el que tapen els es SImtels.
