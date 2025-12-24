Mr Fireman (Acords)

Només son núvols el que tapen els estels

Acords Acords
Adala
Cel - Acords i lletres d'Adala per a guitarra i ukelele
Cel - Acords i lletres d'Adala per a guitarra i ukelele
Intro: MIm SIm x2

Mr. MImFireman, please let fire SImburn this world down.
Mr. MImFireman, please let fire SImburn this world down.

Han jugMImat a la batalla, han destruït el món sencer,
i ara SImquè?
Van fer-se MImla casa de palla i ara bufa bufa el vent
i ara SImquè?

I és que ells han MImdividit el cel
posant fronteres i ara aquí ja ningú SImcreu.
S′han aMImpoderat del cel
els mateixos que ens penjaven de la SImcreu.

Mr. MImFireman, please let fire SImburn the world down.
Mr. MImFireman. SIm

MIm SIm x6

Han jugMImat a la batalla, han destruït el món sencer,
i ara SImquè?
Van fer-se MImla casa de palla i ara bufa bufa el vent
i ara SImquè?

I és que ells han MImdividit el cel
posant fronteres i ara aquí ja ningú SImcreu.
S′han aMImpoderat del cel
els mateixos que ens penjaven de la SImcreu.

Fire MImbabylon, oh fire, fire, fire SImbabylon.
Fire MImbabylon. SIm

I MImaixí a la terra com passa tots els SImcels,
noMImés són núvols el que tapen els esSImtels.
I MImaixí a la terra com passa tots els SImcels,
noMImés són núvols el que tapen els esSImtels.

 

 

 

Separation
Subscriu-te al nostre butlletí
Subscriu-te al butlletí de Catorze i estigues al dia de les últimes novetats
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi